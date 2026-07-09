В Финляндии появится банковский гигант: S-Bank покупает Oma Savings Bank за 571 миллион евро

Финский розничный банк S-Bank (S-Pankki, — фин.) согласился приобрести своего конкурента Oma Savings Bank (Oma Säästöpankki) по цене 17,20 евро за акцию. Цель соглашения — создать крупное розничное банковское объединение на рынке этой нордической страны. Об этом сообщает Bloomberg.

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Согласно официальному заявлению, обнародованному в четверг, добровольное предложение S-Bank по выкупу акций за наличные деньги оценивает капитал Oma Savings Bank примерно в 571 млн евро. Руководство банка-покупателя планирует выкупить все находящиеся в обращении акции и провести делистинг компании с фондовой биржи Nasdaq Helsinki.

Объединение клиентских баз

Оба финучреждения работают преимущественно в розничном сегменте, предлагая классическое банковское обслуживание и ипотечные кредиты. S-Bank, принадлежащий кооперативной группе S Group, имеет более 850 000 активных клиентов. В свою очередь Oma Savings Bank обслуживает около 200 000 частных и корпоративных лиц.

Эта сделка стала очередным этапом консолидации банковского сектора в странах Северной Европы. Напомним, что в прошлом году датский Sydbank A/S договорился о поглощении Arbejdernes Landsbank A/S и Vestjysk Bank A/S, что позволило ему закрепиться на позиции пятого по величине банка Дании.

Зачем банку масштабирования

Как отметила генеральный директор S-Bank Рийкка Лайне-Толонен, главная причина поглощения — увеличение масштабов бизнеса. Это позволит привлекать инвестиции в развитие компании в условиях, когда ожидания клиентов и требования банковского сектора постоянно растут.

Кроме того, Лайне-Толонен подчеркнула, что приобретение конкурента создаст значительно лучшие условия для расширения направления корпоративного банкинга S-Bank.

Сроки сделки

Предлагаемая стоимость выкупа содержит премию в размере около 47% к цене закрытия акций Oma Savings Bank на торгах 8 июля, а также почти 52,5% к средневзвешенной цене акций за последние 12 месяцев.

Совет директоров Oma Savings Bank единогласно рекомендовал акционерам принять это предложение, опираясь на экспертное заключение компании EY Advisory. В настоящее время владельцы около 60% акций банка уже предоставили безотзывные обязательства продать свои доли.

В S-Bank рассчитывают закрыть сделку в четвертом квартале 2026 года. Ожидается, что слияние не окажет немедленного существенного влияния на текущую деятельность Oma Savings Bank, его персонал или сеть отделений. Однако после завершения процедуры покупатель планирует сменить состав совета директоров, сохранив при этом приобретенный банк как дочернюю компанию.