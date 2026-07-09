Как легально перевести деньги за границу из Украины в 2026 году: 4 способа для крупных сумм

Продажа квартиры в Украине, переезд в Канаду, оплата обучения в европейском университете, покупка недвижимости за рубежом или международные расчёты с поставщиками — всё больше украинцев сталкиваются с необходимостью перевести значительные суммы за пределы страны. Если ещё несколько лет назад большинство таких операций выполнялось через обычный SWIFT-перевод, то сегодня ситуация стала значительно сложнее.

После начала полномасштабной войны Национальный банк Украины ввёл валютные ограничения, часть которых продолжает действовать и в 2026 году. При этом регулятор постепенно смягчает отдельные правила, разрешая новые категории платежей и расширяя возможности для бизнеса и граждан. Из-за этого многие украинцы не до конца понимают, какие международные переводы сегодня разрешены, какие документы могут понадобиться банку и какой способ будет наиболее выгодным именно для их ситуации.

Важно также понимать, что универсального способа перевести деньги за границу не существует. Оптимальное решение зависит от нескольких факторов:

суммы перевода;

страны получения;

назначения платежа;

срочности;

способа получения средств;

наличия подтверждающих документов.

Например, если нужно оплатить обучение в университете Канады, лучшим вариантом часто будет банковский SWIFT-перевод. Если же необходимо быстро перевести средства после продажи недвижимости или организовать международный расчёт между несколькими странами, могут понадобиться другие финансовые решения.

В этой статье мы рассмотрим четыре самых распространённых способа международных переводов, сравним их преимущества и недостатки, а также объясним, в каких случаях каждый из них будет наиболее целесообразным.

Способ 1. SWIFT-перевод через банк

Несмотря на развитие финансовых технологий, SWIFT остаётся основным международным стандартом для перевода крупных сумм между банками. Именно через сеть SWIFT осуществляется большинство международных расчётов между физическими лицами, компаниями и государственными учреждениями.

Принцип работы довольно прост: отправитель предоставляет банку реквизиты получателя (IBAN или номер счёта, SWIFT/BIC-код банка, название финансового учреждения и назначение платежа), после чего средства проходят через международную сеть банков-корреспондентов до конечного банка получателя.

В 2026 году этот способ остаётся наиболее официальным и юридически прозрачным вариантом международного перевода. Он широко используется для:

оплаты обучения за рубежом;

покупки недвижимости;

оплаты медицинских услуг;

международных бизнес-расчётов;

инвестиционных операций;

других платежей, имеющих документальное подтверждение.

Вместе с тем важно учитывать особенности валютного регулирования в Украине. Хотя Национальный банк постепенно смягчает отдельные ограничения, крупные международные переводы по-прежнему могут требовать документов, подтверждающих источник происхождения средств и экономическое содержание операции. Для отдельных категорий платежей применяются специальные правила и е-лимиты, а банки осуществляют финансовый мониторинг в соответствии с требованиями законодательства.

Многие клиенты также не учитывают ещё одну особенность SWIFT — итоговая стоимость перевода не всегда складывается только из комиссии украинского банка. Если платёж проходит через один или несколько банков-корреспондентов, каждый из них может удержать собственную комиссию. В результате получатель иногда получает сумму, отличающуюся от ожидаемой.

Кроме того, сроки выполнения могут варьироваться от одного до пяти рабочих дней, а в отдельных случаях — дольше, если требуется дополнительная проверка платежа или уточнение документов.

Способ 2. Международные переводы через украинские банки

Многие украинцы ошибочно считают, что международный перевод через украинский банк всегда означает SWIFT. На самом деле сегодня банки предлагают несколько разных механизмов перевода средств за границу, и возможности каждого из них отличаются.

Самые распространённые варианты:

SWIFT-переводы между банковскими счетами;

переводы на карты Visa и Mastercard (если они поддерживаются банком и страной получателя);

переводы в рамках разрешённых НБУ категорий платежей;

международные сервисы, интегрированные в мобильные приложения отдельных банков.

Именно поэтому перед отправкой крупной суммы стоит уточнить не только тарифы, но и доступные способы перевода в своём банке.

После начала полномасштабной войны правила международных валютных операций для физических лиц существенно изменились. Хотя Национальный банк постепенно смягчает отдельные валютные ограничения, большинство международных переводов, как и раньше, осуществляется в соответствии с Постановлением НБУ № 18 и последующими изменениями к нему.

На практике это означает, что банк может попросить клиента подтвердить:

цель перевода;

происхождение средств;

документы, подтверждающие операцию (договор купли-продажи, инвойс, договор на обучение, счёт за лечение и т. д. ).

В большинстве случаев это стандартная процедура финансового мониторинга, предусмотренная украинским законодательством.

Какие переводы сегодня доступны физическим лицам?

По состоянию на середину 2026 года украинцы могут осуществлять международные платежи для ряда разрешённых целей, в частности:

оплаты обучения за рубежом;

оплаты медицинских услуг;

выполнения договорных обязательств;

отдельных инвестиционных операций в рамках действующего е-лимита;

оплаты аренды жилья;

других платежей, разрешённых валютным законодательством.

При этом правила могут отличаться в зависимости от банка. Одни банки полностью автоматизировали оформление международных платежей через мобильное приложение, тогда как другие могут запросить дополнительные документы или предложить оформить перевод только в отделении.

На что обратить внимание перед переводом?

Большинство клиентов сравнивают только комиссию банка, однако это далеко не единственная статья расходов.

Перед оформлением международного перевода стоит проверить:

курс конвертации валюты;

наличие комиссий банков-корреспондентов;

возможные расходы банка-получателя;

сроки зачисления средств;

нужно ли подтверждать происхождение денег;

соответствует ли платёж действующим валютным требованиям НБУ.

На крупных суммах даже незначительная разница курса может обойтись в несколько тысяч долларов или евро. Именно поэтому опытные клиенты всё чаще оценивают не только банковскую комиссию, но и полную стоимость международного перевода.

Что важно знать о валютных ограничениях НБУ в 2026 году

Международные переводы из Украины в 2026 году продолжают регулироваться Постановлением НБУ № 18 от 24 февраля 2022 года и последующими изменениями к нему. Именно это постановление определяет ключевые валютные ограничения военного времени.

При этом важно понимать: единого универсального лимита для всех международных переводов физических лиц не существует. Условия зависят от назначения платежа, валюты счёта, способа перевода, страны получения и внутренних правил банка.

По состоянию на июнь 2026 года стоит учитывать несколько ключевых моментов:

Е-лимит 200 000 евро в год касается инвестиций за рубеж и переводов физических лиц на собственные счета за границей. Это не общий лимит для всех международных переводов.

100 000 грн в месяц — это лимит на расчёты за границей гривневыми картами физических лиц по отдельным категориям операций, определённым Постановлением № 18. Это не SWIFT-лимит. Для операций с валютных счетов такие ограничения не применяются.

Постановлениями НБУ № 2 и № 3 от 13.01.2026 были введены новые механизмы валютной либерализации, однако они преимущественно касаются бизнеса и отдельных корпоративных операций.

были введены новые механизмы валютной либерализации, однако они преимущественно касаются бизнеса и отдельных корпоративных операций. Постановлением НБУ № 43 от 23.04.2026 регулятор расширил перечень разрешённых валютных операций, в частности для отдельных выплат нерезидентам и специальных категорий платежей.

Поэтому перед переводом крупной суммы за границу стоит не ориентироваться только на общие цифры из интернета, а проверить конкретный сценарий: цель платежа, сумму, валюту, документы, банк-отправитель и страну получения. Это поможет избежать блокировки операции, задержки платежа или дополнительных запросов от банка.

Когда банковский перевод — лучшее решение?

Банковские международные переводы остаются оптимальным выбором, когда необходимо осуществить официальный платёж с полным документальным подтверждением. Это может быть оплата обучения, лечения, недвижимости или выполнения международного контракта. В таких случаях банковская система обеспечивает высокий уровень юридической прозрачности и возможность документально подтвердить проведённую операцию.

Вместе с тем, если речь идёт о переводе крупных частных сумм между разными странами, клиенты нередко ищут альтернативные решения, которые позволяют сократить сроки выполнения, оптимизировать расходы на конвертацию и получить индивидуальное сопровождение под конкретный маршрут перевода.

Способ 3. Western Union, Ria Money Transfer и MoneyGram

Когда нужно срочно отправить небольшую сумму родственникам или друзьям за границу, большинство украинцев вспоминает именно Western Union, Ria Money Transfer или MoneyGram. Это одни из старейших и самых известных международных систем денежных переводов, которые работают более чем в 200 странах и территориях мира и имеют тысячи пунктов выдачи наличных.

Главное преимущество таких сервисов — скорость. Во многих случаях получатель может забрать средства уже через несколько минут после отправки. Для этого часто достаточно паспорта и контрольного номера перевода. В ряде стран также доступно зачисление средств непосредственно на банковский счёт или платёжную карту.

Для украинцев этот способ особенно актуален, когда нужно:

срочно помочь родственникам за границей;

отправить небольшую сумму без открытия банковского счёта;

получить наличные в стране, где банковская инфраструктура работает с ограничениями.

Однако для перевода крупных сумм эти системы имеют ряд особенностей, которые стоит учитывать.

Во-первых, общая стоимость операции складывается не только из комиссии за перевод, но и из курса конвертации валюты. Именно курс часто становится основной причиной дополнительных расходов при переводе значительных сумм.

Во-вторых, с увеличением суммы возрастает и внимание финансового мониторинга. Отправителя могут попросить пройти дополнительную идентификацию или предоставить документы о происхождении средств в соответствии с требованиями законодательства и внутренних политик платёжной системы.

Кроме того, максимальная сумма одного перевода, доступные способы получения средств и размер комиссии зависят от страны отправления, страны получения, способа оплаты и требований местного законодательства. Именно поэтому перед отправкой крупной суммы стоит заранее уточнить актуальные условия конкретного маршрута.

Когда Western Union, Ria Money Transfer или MoneyGram — правильный выбор?

Эти сервисы хорошо подходят, если необходимо быстро перевести 300−2000 долларов или евро, а получателю нужна именно наличность или у него нет банковского счёта.

Однако когда речь идёт о 20 000−100 000 долларов, оплате недвижимости, переезде в другую страну, международных бизнес-расчётах или других крупных финансовых операциях, клиенты всё чаще выбирают специализированные сервисы, которые работают именно с крупными международными переводами и могут предложить индивидуальный маршрут, персональное сопровождение и более предсказуемую стоимость операции.

Способ 4. Международные переводы через WinEXa

Для стандартных переводов небольших сумм банки и международные платёжные системы часто являются достаточным решением. Однако когда речь идёт о переводе 10 000−500 000 EUR/USD/CAD и более, возникают другие требования: важными становятся скорость выполнения, прозрачные тарифы, возможность работать с крупными суммами, персональное сопровождение и индивидуально подобранный маршрут.

Именно на таких операциях специализируется WinEXa — международный финансовый сервис, который более 9 лет помогает частным клиентам и бизнесу осуществлять крупные международные переводы между Украиной, Канадой, странами Европы, США, ОАЭ и Азией.

Сервис работает более чем в 100 городах мира и предлагает решения для разных финансовых задач:

перевод средств после продажи недвижимости;

оплата обучения за рубежом;

международные расчёты между компаниями;

выплата средств родственникам;

оплата автомобилей, инвойсов и других крупных покупок;

переводы между Украиной, Канадой, Европой и другими странами.

Одним из ключевых направлений работы компании является Канада, где проживает одна из крупнейших украинских диаспор. WinEXa осуществляет переводы в Торонто, Монреаль, Ванкувер и Калгари, обеспечивая персональное сопровождение каждой операции.

Как проходит международный перевод через WinEXa

В отличие от стандартных банковских продуктов, где клиент самостоятельно разбирается с реквизитами, валютным контролем и требованиями разных банков, в WinEXa каждый перевод сопровождает персональный менеджер.

Процесс состоит из нескольких простых этапов.

Оставление заявки. Клиент обращается к менеджеру через Telegram или другой удобный канал связи и сообщает условия операции: страну, где сейчас находится капитал, страну, в которой нужно получить средства, валюту, сумму и желаемые сроки выполнения.

Подбор оптимального решения. Менеджер анализирует маршрут, проверяет доступные варианты и предлагает наиболее выгодное решение с учётом суммы, страны, способа получения средств и сроков выполнения.

Согласование условий. До начала операции клиент получает полную информацию о стоимости, сроках, маршруте и способе выдачи средств. Все условия согласовываются заранее.

Расчёт. После согласования условий средства (наличные / безналичные) передаются согласованным способом в соответствии с выбранным маршрутом.

Получение перевода. Получатель получает средства одним из заранее согласованных способов.

Завершение операции. После подтверждения получения средств сделка считается завершённой. При необходимости менеджер сопровождает клиента и в ходе последующих операций.

Преимущества WinEXa для крупных международных переводов

В отличие от универсальных банковских продуктов, WinEXa не использует шаблонный подход. Каждая операция рассматривается индивидуально, что позволяет подобрать наиболее эффективный маршрут именно для конкретного клиента.

Среди основных преимуществ сервиса:

персональный менеджер от начала до завершения операции;

более 9 лет опыта работы на международном финансовом рынке;

международная партнёрская сеть более чем в 100 городах мира;

специализация на мелких и крупных частных и корпоративных переводах;

прозрачные условия и согласование тарифа до начала операции;

возможность тестовой отправки перед переводом значительной суммы;

индивидуальные решения для нестандартных маршрутов;

конфиденциальность и сопровождение каждой операции.

Для международных переводов крупных сумм универсального решения не существует. Оптимальный маршрут зависит от страны отправления, страны получения, валюты, суммы операции, требований банков и наличия подтверждающих документов. Именно поэтому перед проведением перевода целесообразно получить индивидуальную консультацию. Это помогает избежать лишних комиссий, задержек, повторного финансового мониторинга и других непредвиденных сложностей.

Заключение

В 2026 году украинцы имеют несколько легальных способов перевести средства за границу, однако универсального решения не существует. Выбор зависит от суммы, страны получения, срочности, назначения платежа и требований законодательства.

Если необходимо оплатить обучение, медицинские услуги или другие разрешённые платежи, лучшим решением часто остаётся банковский SWIFT-перевод. Для небольших частных сумм могут подойти международные системы денежных переводов или сервисы украинских банков.

Вместе с тем переводы крупных сумм после продажи недвижимости, международные бизнес-расчёты, выплаты между разными юрисдикциями или сложные финансовые маршруты нередко требуют индивидуального подхода. В таких случаях важны не только комиссия или скорость, но и правильная организация всего процесса, финансовый мониторинг, безопасность операции и профессиональное сопровождение.

Перед проведением крупного международного перевода стоит заранее уточнить:

разрешена ли конкретная операция действующим валютным законодательством Украины;

какие документы могут понадобиться;

какие комиссии и курсовые расходы возникнут;

сколько времени займёт выполнение перевода;

какие существуют альтернативные маршруты для конкретной страны и валюты.

Именно предварительная консультация и правильный выбор способа перевода часто позволяют сэкономить не только деньги, но и время.

Если вам необходимо осуществить международный перевод крупной суммы, оплатить обучение или недвижимость за рубежом или подобрать оптимальный маршрут для международных расчётов, специалисты WinEXa помогут оценить возможные варианты и предложить решение в соответствии с вашей ситуацией.

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***Валютное законодательство Украины и нормативные акты НБУ регулярно обновляются. Перед осуществлением международного перевода рекомендуется проверить актуальные требования или получить консультацию у финансового специалиста относительно конкретной операции.