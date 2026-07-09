Украина импортировала товаров вдвое больше, чем экспортировала: данные за полгода

В январе-июне 2026 года в Украину импортировали товаров на сумму $49,3 млрд, а экспортировали — на $21 млрд. При этом налогооблагаемый импорт составил $34,6 млрд, что составляет 70% общих объемов импортируемых товаров. Об этом говорится в данных Таможни.

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Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-июне 2026 года составила 0,58 долл./кг.

Откуда импортировали

Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину: Китай — $13,9 млрд, Польша — $4,7 млрд, Германия-$3,2 млрд.

Куда больше всего экспортировали

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $2,4 млрд, Турцию — на $1,8 млрд, Италию — на $1,3 млрд.

Популярные товары

В общих объемах ввезенных в январе-июне 2026 года товаров 72% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $21,3 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 120,6 млрд грн, что составляет 28% поступлений таможенных платежей;

топливно-энергетические — $7,4 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 148,3 млрд грн, что составляет 34% поступлений таможенных платежей;

продукция химической промышленности — $6,9 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 56,8 млрд грн, что составляет 13% поступлений таможенных платежей.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $12,5 млрд

металлы и изделия из них — $2,2 млрд

машины, оборудование и транспорт — $1,8 млрд

В январе-июне 2026 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 802,3 млн грн.