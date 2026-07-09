Kraken планирует получить банковскую лицензию в ЕС, криптобиржа AscendEX прекратила работу: что нового

Криптобиржа Kraken планирует получить банковскую лицензию в ЕС

Одна из крупнейших криптовалютных бирж мира — американская Kraken — готовится к масштабной экспансии на европейский финансовый рынок. Компания ведет работу по получению полноценной банковской лицензии в Европейском Союзе, избрав Литву как базовую юрисдикцию для этого процесса. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на собственные информированные источники.

В случае успешного завершения процедуры Kraken станет первым представителем криптоиндустрии в Европе с полноценным банковским статусом. Это откроет платформе возможность легально предоставлять классический спектр банковских услуг на всей территории Европейской экономической зоны (ЕЭС).

По данным инсайдеров, биржа планирует повторить регуляторную стратегию британского финтех-гиганта Revolut, получившего в 2018 году специализированную лицензию от Центробанка Литвы для запуска текущих счетов и кредитования в ЕС.

Пока официальные представители Kraken воздерживаются от комментариев относительно своих планов. В свою очередь, в Банке Литвы напомнили, что любые процессы, связанные с рассмотрением заявок на лицензирование финансовых институций, носят строгий конфиденциальный характер.

Стоит отметить, что Литва уже долгое время удерживает статус одного из главных финтех-хабов континентальной Европы благодаря лояльному, но четкому регулированию. Помимо упомянутого Revolut, банковскими лицензиями в этой балтийской стране владеют такие необанки и финучреждения, как Mano Bank, PayRay, Европейская Merchant Bank (EMBank), AB Fjord Bank и Saldo Bank.

Криптобиржа AscendEX прекратила работу

Криптовалютная платформа AscendEX объявила о прекращении своей деятельности. Работа биржи была остановлена в связи с отсутствием необходимой авторизации в соответствии с вступившим в силу Регламентом Е С о рынках криптоактивов (MiCA), а также из-за комплекса финансовых, регуляторных и операционных проблем компании.

На платформе полностью заблокированы торговые операции, пополнение балансов, стейкинг и другие клиентские сервисы. Пользователи имеют доступ к своим аккаунтам исключительно для просмотра истории транзакций, прохождения верификации (KYC) и формирования запросов на вывод активов.

Ситуация с возвратом средств клиентам критическая. Автоматический вывод активов полностью отключен, а все поданные заявки проходят длительную ручную проверку.

Руководство AscendEX открыто заявляет, что не может гарантировать ни сроки обработки транзакций, ни финальные суммы выплат. Процесс тормозится дополнительными проверками KYC/AML, санкционными аудитами и возможным началом процедуры неплатежеспособности компании.

Незадолго до официального скандала известный ончейн-исследователь ZachXBT зафиксировал продолжавшиеся неделями или игнорировавшиеся массовые жалобы пользователей на задержку выплат.

Анализ известных горячих кошельков биржи через аналитические платформы Arkham и TRM подтвердил худшие опасения сообщества: крупные криптоактивы, такие как Ethereum, Solana, а также стейблкоины USDT и USDC в резервах компании практически отсутствуют.

В обращении к клиентам команда AscendEX объяснила фиаско срывом важного стратегического соглашения. Биржа рассчитывала на привлечение дополнительной ликвидности от неназванного контрагента, но последний не выполнил свои обязательства. Ситуацию усугубило общее негативное давление рыночных условий. В настоящее время менеджмент оценивает масштабы финансовой дыры и рассматривает юридические варианты решения проблемы.

Центробанк Индии требует полного запрета криптовалют из-за угрозы финансовой системе

Резервный банк Индии (RBI) усилил свое давление на индустрию цифровых активов и выступает за внедрение регуляторной политики, предусматривающей полный запрет криптовалют и частных стейблкоинов. Главная цель монетарного регулятора — полностью изолировать традиционную финансовую систему от рисков крипторинка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на закрытые правительственные документы.

Регулятор требует официально запретить коммерческим банкам владеть, торговать или каким-либо образом взаимодействовать с виртуальными активами. Особую угрозу RBI видит в стейблокинах: токены с привязкой к иностранным валютам подрывают внутренний суверенитет страны, а активы, обеспеченные рупией, угрожают доходами государства от эмиссии нацвалюты.

Кроме того, использование стейблкоинов позволяет трейдерам избегать конвертации в фиат, что делает невозможным взыскание действующего в Индии 30% налога на криптодоходы.

Параллельно о капитальных проблемах с фискальным контролем заявляет и налоговое ведомство Индии. По его данным, менее 25% из 645 тысяч активных криптотрейдеров отразили свои операции в налоговых декларациях.

Ситуацию усложняет массовое использование локальными инвесторами оффшорных криптобирж, некастодиальных частных кошельков и P2P-соглашений, которые делают невозможным идентификацию конечных бенефициаров и точный расчет стоимости активов из-за высокой волатильности.

Известный DeFi-агрегатор Zapper объявил о закрытии после 7 лет работы

Популярный децентрализованный финансовый сервис Zapper объявил о полном прекращении своей деятельности. Развивающийся почти 7 лет проект закроет все свои продукты — вебплатформу, мобильные приложения и инструменты API — уже 3 августа 2026 года.

Соучредитель и СЕО Zapper Себастьен Оде объяснил, что команда рассмотрела множество стратегических сценариев для сохранения бизнеса, однако упорядоченное и плановое сворачивание сделок оказалось наиболее оптимальным путем.

Проект, начинавшийся как простое решение для персонального мониторинга DeFi-портфеля, впоследствии стал одним из самых популярных ончейн-агрегаторов в криптоиндустрии.

На пиковых этапах своего развития Zapper обслуживал более 2 млн активных пользователей ежемесячно, а суммарный объем обработанных через платформу транзакций превысил $13 млрд.

Руководство компании уже готовит отдельные инструкции для клиентов B2B, которые использовали API платформы, чтобы помочь им комфортно перейти на альтернативные рыночные решения.