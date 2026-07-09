Курс доллара и евро на 9 июля: новые цены в банках и обменниках

В четверг, 9 июля, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 2 копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро прибавил 4 копейки в покупке и 3 копейки в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах потерял 9 копеек в покупке и 2 копейки в продаже. Евро потеряло 2 копейки в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,27−44,74 грн. Евро покупают за 50,59 грн, а продают за 51,20 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,48−44,58, евро — 50,98−51,16 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,48−44,51 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,89−50,91 грн/евро.

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