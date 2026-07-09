Ирак договорился о контроле над долларом с США

Ирак предположительно достиг соглашения с администрацией Трампа о введении новых механизмов контроля, призванных предотвратить попадание долларов США в Иран и союзные ему вооружённые формирования. Сделка завершает четырёхмесячный перерыв в поставках американской валюты в Багдад, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских и иракских чиновников.

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Прекращение поставок

Министерство финансов США прекратило поставки банкнот в конце февраля, в начале войны с Ираном. Приостановка лишила правительство премьер-министра Али аль-Заиди доступа к наличным средствам, получаемым от продажи нефти и хранящимся на счетах в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

Приостановка поставок совпала с фактической остановкой иракского нефтяного экспорта из-за войны с Ираном. Эта мера оказала давление на Багдад с целью сокращения связей с Тегераном, который использовал Ирак как источник долларов в нарушение американских санкций.

Данные действия являются частью более широких усилий администрации по сближению Багдада с Вашингтоном после конфликта.

ФРС отменила как минимум две поставки наличных по распоряжению Министерства финансов, в том числе одну на сумму около $500 миллионов, сообщили чиновники.

По словам иракских официальных лиц, поставки, осуществляемые грузовыми самолётами, зафрахтованными иракским правительством, возобновились в конце прошлого месяца.

Согласно соглашению, Багдад взял на себя обязательство не допускать получения Ираном и его союзниками долларов через иракские обменные пункты, а также через выплату жалованья членам проиранских вооружённых формирований, говорится в сообщении.