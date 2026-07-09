Доллар удержался у максимумов: инвесторы ждут решений ФРС и следят за Ираном

Доллар стабилизировался в четверг, 9 июля, на фоне возобновления военных действий США против Ирана, что вызвало опасения рынков относительно устойчивой инфляции и высоких процентных ставок. Китайский юань остался практически без изменений после выхода сдержанных данных по инфляции за июнь. Об этом пишет Investing.

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Большинство азиатских валют торговались в узких диапазонах после того, как опубликованные накануне протоколы июньского заседания Федеральной резервной системы показали: члены регулятора в значительной мере разошлись во мнениях относительно необходимости дальнейшего повышения процентных ставок.

Японская иена оставалась вблизи 40-летних минимумов, что держало рынки в напряжении в ожидании возможного валютного вмешательства со стороны правительства.

Китайский юань стабилен

Пара USD/CNY снизилась менее чем на 0,1% в четверг после выхода в целом сдержанных данных по инфляции за июнь.

Индекс потребительских цен вырос на 1% в годовом выражении в июне, не дотянув до прогноза в 1,1% и замедлившись по сравнению с 1,2% в предыдущем месяце.

Данные указывают на сохраняющуюся слабость потребительских расходов и спроса.

Индекс цен производителей при этом вырос до четырёхлетнего максимума в 4,1% — издержки производителей подтолкнули вверх более высокие цены на энергоносители и сырьё, обусловленные нестабильностью на Ближнем Востоке.

Ожидается, что рост индекса цен производителей в конечном счёте разгонит потребительскую инфляцию, поскольку высокие производственные издержки будут перекладываться на конечных потребителей.

«Данные смещаются от состояния, близкого к дефляции, к слабоположительной инфляции. Подобный уровень инфляции вряд ли помешает Народному банку Китая при необходимости прибегнуть к мерам денежно-кредитной политики», — отметили аналитики ING в своём обзоре, добавив, что снижение процентных ставок в Китае по-прежнему остаётся возможным.

Снижение ставок, вероятно, окажет давление на юань, хотя ING не ожидает существенного ослабления валюты в ближайшие месяцы.

Доллар стабилен, пока трейдеры оценивают напряжённость вокруг Ирана и протоколы ФРС

Индекс доллара стабилизировался на отметке 100,760 пункта в четверг после волатильной ночной сессии.

Хотя возобновление военного противостояния США и Ирана поначалу поддержало доллар, он резко развернулся после того, как протоколы ФРС показали разногласия среди членов регулятора по вопросу дальнейшего повышения ставок.

Тем не менее американская валюта оставалась вблизи недавних 13-месячных максимумов. Члены ФРС обозначили инфляцию как ключевую проблему: любая её устойчивость может повлечь за собой повышение ставок.

Опасения относительно роста инфляции усилились на фоне подъёма нефтяных котировок на этой неделе, вызванного возобновлением военных действий США против Ирана. США нанесли несколько ударов по ближневосточной стране, а президент Дональд Трамп заявил, что перемирие с Ираном теперь завершено.

Большинство азиатских валют в целом топтались на месте на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Пара USD/JPY снизилась на 0,1% и оставалась вблизи максимального уровня за 40 лет. Устойчивое ослабление иены держало рынки в состоянии готовности к возможному валютному вмешательству Токио — на фоне неоднократных предупреждений со стороны японских официальных лиц.

Пара AUD/USD австралийского доллара незначительно выросла, тогда как пара USD/KRW южнокорейской воны оставалась стабильной на фоне повышенной волатильности на местном рынке акций.

Пара USD/SGD сингапурского доллара не изменилась, как и пара USD/INR индийской рупии.