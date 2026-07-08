Кабинет Министров Украины поручил профильным министерствам подготовить решение о выделении 3,04 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета для поддержки общины города Вишневое Киевской области. Финансирование будет направлено на ликвидацию последствий масштабных вражеских обстрелов, которые произошли 6 июля. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Кабмин выделит более 3 млрд грн на восстановление жилья в Вишневом
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Выделенные средства будут направлены на первоочередные нужды общины и восстановление жилищного фонда. В частности, они пойдут на:
- выплату компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье,
- восстановление уничтоженного жилья,
- капитальный ремонт многоэтажек,
- восстановление инженерных сетей.
Напомним
В ночь на 6 июля россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА и различных типов ракет. По данным Воздушных Сил ВСУ, ПВО обезвредило 363 цели из 419 запущенных. Есть попадание 29 баллистических ракет и 18 ударных БПЛА на 34 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 16 локациях.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Комментарии