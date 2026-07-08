Кабмин выделит более 3 млрд грн на восстановление жилья в Вишневом

Кабинет Министров Украины поручил профильным министерствам подготовить решение о выделении 3,04 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета для поддержки общины города Вишневое Киевской области. Финансирование будет направлено на ликвидацию последствий масштабных вражеских обстрелов, которые произошли 6 июля. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

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Выделенные средства будут направлены на первоочередные нужды общины и восстановление жилищного фонда. В частности, они пойдут на:

выплату компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье,

восстановление уничтоженного жилья,

капитальный ремонт многоэтажек,

восстановление инженерных сетей.

Напомним

В ночь на 6 июля россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА и различных типов ракет. По данным Воздушных Сил ВСУ, ПВО обезвредило 363 цели из 419 запущенных. Есть попадание 29 баллистических ракет и 18 ударных БПЛА на 34 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 16 локациях.