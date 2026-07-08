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8 июля 2026, 18:28 Читати українською

Таможня собрала рекордную сумму: какие товары больше всего наполнили бюджет

В июне 2026 года импорт легковых автомобилей обеспечил 6,9 млрд грн таможенных платежей в государственный бюджет. Это второй по объему бюджетоформирующий товар после нефтепродуктов, сообщает Государственная таможенная служба Украины.

В июне 2026 года импорт легковых автомобилей обеспечил 6,9 млрд грн таможенных платежей в государственный бюджет.

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В июне в Государственный бюджет было перечислено 78,1 млрд грн таможенных платежей. Это самый высокий месячный показатель за все время действия в Украине военного положения. По сравнению с июнем 2025 года поступления выросли на 21,2 млрд грн, или на 37,3%.

Что наполнило бюджет

Наибольшие таможенные поступления в июне обеспечили нефтепродукты — 17,9 млрд грн. На втором месте оказались легковые автомобили с результатом 6,9 млрд грн.

В десятку основных бюджетоформирующих товаров также вошли:

  • газ природный и нефтяные газы — 1,9 млрд грн;
  • электрические телефонные аппараты — 1,2 млрд грн;
  • продукты, содержащие табак, никотин и их заменители — 1,2 млрд грн;
  • моторные транспортные средства — 1,1 млрд грн;
  • машины автоматической обработки информации — 813 млн грн;
  • части и устройства транспортных средств товарных позиций 8701−8705 — 758 млн грн;
  • машины или механизмы для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур — 741 млн грн;
  • тракторы — 740 млн грн.

ГТС отмечает, что по сравнению с июнем прошлого года объемы импорта по весу выросли на 1,4%, а в стоимостном измерении в долларах США — на 22,8%. Налоговая нагрузка на доллар за килограмм товаров увеличилась на 22,1%.

Почему авто среди лидеров

Высокая позиция легковых автомобилей в структуре таможенных платежей объясняется не только объемами импорта, но стоимостью товара и налоговой нагрузкой. При ввозе авто уплачиваются таможенные платежи, которые могут включать ввозную пошлину, НДС и акцизный налог.

Для бюджета импорт автомобилей остается стабильным источником поступлений. Особенно это заметно на фоне активного ввоза как новых, так и подержанных легковушек. По данным «Укравтопрома», в первом полугодии 2026 года украинский автопарк пополнили 111,5 тыс. легковых автомобилей из-за рубежа, что всего на 2% меньше, чем в прошлом.

В то же время импорт новых и подержанных авто чувствителен к курсу гривны, покупательной способности населения, логистике и ожиданиям возможных изменений в налоговых правилах.

Рекорд таможни

Рекордные таможенные поступления в июне показывают, что импорт остается одним из основных источников наполнения бюджета во время войны. Значительную роль играют энергоносители, транспорт, техника и товары с высокой стоимостью.

Как ранее писал «Минфин», таможня в июне перевыполнила план и увеличила сборы на 37% в годовом измерении. На фоне высоких оборонных и социальных расходов, такие поступления имеют прямое значение для финансирования государства.

Для авторынка эти данные также показательны. Даже при осторожном спросе автомобили остаются обширной статьей импорта и существенным источником налогов. Если ввоз авто будет сохранять нынешние объемы, этот сегмент и дальше будет среди крупнейших плательщиков таможенных платежей в бюджет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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