К закрытию межбанка в среду, 8 июля, курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже, евро подорожал на 7 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже.
Курс валют на закрытии межбанка: доллар и евро подорожали
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Открытие 8 июля
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Закрытие 8 июля
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Изменения
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44,38/44,42
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44,48/44,51
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10/9
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50,69/50,73
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50,76/50,77
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7/4
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,25−44,74 грн. Евро покупают за 50,55 грн, а продают за 51,17 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,57−44,60, евро — 51,00−51,14 грн.
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Источник: Минфин
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