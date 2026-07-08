По итогам первого полугодия 2026 финансовые поступления в местные бюджеты Украины продемонстрировали заметный рост. За первые шесть месяцев общины получили 274,3 млрд грн, что на 16% превышает показатель аналогичного периода в прошлом году, когда сумма составила 236,5 млрд грн. Об этом сообщила глава Государственной налоговой службы (ГНС) Леся Карнаух.
Поступления в местные бюджеты выросли на 16% за первое полугодие
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По ее словам, выполнять налоговые обязательства бизнеса становится все сложнее из-за постоянного разрушения предприятий, вынужденной релокации и нарушения логистики в результате боевых действий. Тем не менее, устойчивость регионов позволяет аккумулировать ресурсы для социальных и оборонных инициатив на местах.
Источники поступлений
Основные источники наполнения местных бюджетов:
- налог на доходы физических лиц — 166,2 млрд грн (+20,5%);
- единый налог — 42,1 млрд грн (+10,8%);
- налог на имущество — 30,2 млрд грн (+12,8%);
- налог на прибыль — 18,4 млрд грн (+1,4%);
- туристический сбор — 174,8 млн грн (+22,6%);
- сбор за места для парковки транспортных средств — 112,4 млн грн (+11,1%);
- рентная плата за недра общегосударственного значения — 343,7 млн грн (+15%).
Источник: Минфин
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