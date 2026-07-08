Поступления в местные бюджеты выросли на 16% за первое полугодие

По итогам первого полугодия 2026 финансовые поступления в местные бюджеты Украины продемонстрировали заметный рост. За первые шесть месяцев общины получили 274,3 млрд грн, что на 16% превышает показатель аналогичного периода в прошлом году, когда сумма составила 236,5 млрд грн. Об этом сообщила глава Государственной налоговой службы (ГНС) Леся Карнаух.

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По ее словам, выполнять налоговые обязательства бизнеса становится все сложнее из-за постоянного разрушения предприятий, вынужденной релокации и нарушения логистики в результате боевых действий. Тем не менее, устойчивость регионов позволяет аккумулировать ресурсы для социальных и оборонных инициатив на местах.

Источники поступлений

Основные источники наполнения местных бюджетов: