20 евро за въезд в ЕС пока откладываются: что решили из-за очередей на границах

Платить 20 евро за электронное разрешение на въезд в ЕС украинцам пока не придется. Запуск системы ETIAS, которая готовится для граждан стран с безвизовым режимом, может быть отложена по меньшей мере до 2027 года из-за проблем с другой системой — биометрическим контролем EES. О возможном переносе сообщила Financial Times .

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По данным издания, в ЕС признали, что запуск ETIAS в 2026 году может оказаться нереалистичным, пока на границах не стабилизируют работу Entry/Exit System — системы, фиксирующей въезд и выезд граждан третьих стран.

В то же время, на официальном портале ЕС Travel Europe до сих пор указано, что ETIAS должен стартовать в последнем квартале 2026 года, а путешественникам пока не нужно ничего делать.

20 евро за ETIAS пока не нужно платить

ETIAS — это не виза, а электронное разрешение на краткосрочное путешествие в страны Шенгенской зоны и еще несколько европейских государств. Он будет касаться граждан стран, которые могут ездить в ЕС без визы, в частности, украинцев с биометрическими паспортами.

После запуска системы перед поездкой нужно будет заполнить онлайн-анкету, пройти автоматическую проверку, получить разрешение и оплатить сбор. Европейская комиссия ранее сообщала, что плата за ETIAS будет составлять 20 евро вместо запланированных 7 евро.

Пока система не запущена, оформлять ETIAS не нужно. Официальный сайт ЕС прямо подчеркивает: сейчас от путешественников не требуют никаких действий.

ЕС сначала хочет разобраться с очередями через EES

Причина нового переноса — не сам ETIAS, а работа Entry/Exit System. Это биометрическая система контроля, регистрирующая краткосрочные поездки граждан третьих стран через внешние границы 29 европейских государств.

EES хранит данные по паспорту, дате и месту въезда или выезда, фото лица, отпечатки пальцев, а также случаи отказа во въезде. Она должна заменить обычные штампы в паспортах цифровой записью.

Европейская комиссия сообщала, что EES начала постепенное внедрение 12 октября 2025 г., а с 10 апреля 2026 г. должна работать полностью. На практике именно биометрическая регистрация стала причиной более длинных проверок на части пунктов пропуска и в аэропортах.

Очереди возникли не только из-за техники

По данным Financial Times, запуск ETIAS сейчас мог бы еще больше нагрузить границы, уже переживающие сложный переход на EES. Речь идет не только об ИТ-системах, но и о нехватке персонала, инфраструктуре, количестве кабинок контроля и пропускной способности отдельных пунктов.

Еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер заявлял, что часть задержек связана именно с тем, как страны-члены подготовили свои границы: где не хватает пограничников, где не хватает оборудования, а физически мало места для большого потока людей.

Поэтому логика ЕС выглядит так: сначала стабилизировать EES, а потом запускать ETIAS. Иначе путешественник сначала будет проходить новое онлайн-разрешение, а затем все равно будет стоять в очереди на биометрическом контроле.

Безвиз для украинцев не отменяют

Для украинцев важно не путать ETIAS с визой. Безвизовый режим отменяют. Украинцы с биометрическим паспортом и дальше могут путешествовать в Шенгенскую зону на короткий срок по действующим правилам — до 90 дней в течение каких-либо 180 дней, если нет отдельных ограничений или нарушений миграционных правил.

ETIAS после запуска станет дополнительной предварительной авторизацией для безвизовых путешественников. Но пока система не работает, украинцам не нужно заполнять анкету ETIAS, платить 20 евро или покупать «разрешение» через сторонние сайты.

Отдельная ситуация — украинцы, уже имеющие временную защиту, долгосрочное проживание или другое действующее разрешение в Чехии или другой стране ЕС. Для них ключевыми остаются действующие документы, паспорт, визовая наклейка или иное подтверждение статуса, а не ETIAS как разрешение для краткосрочных безвизовых поездок.