Национальный банк Украины установил на 9 июля 2026 официальный курс гривны на уровне 44,4766 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс гривны на 3 копейки.
Евро подешевел на 19 копеек: официальный курс НБУ на 9 июля
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Курс доллара
На четверг НБУ установил курс доллара на уровне 44,47 грн, что на 3 копейки меньше, чем в среду (44,50 грн).
Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс евро
В то же время курс евро на четверг установлен на отметке — 50,69 грн, что на 19 копеек меньше, чем в среду (50,88 грн).
Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).
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Источник: Минфин
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