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8 июля 2026, 15:36 Читати українською

Украинцев предупредили о новых рисковых инвестпроектах: что известно о LambdaTrade и Sevlushfoods

Нацкомиссия внесла в перечень сомнительных еще два проекта — LambdaTrade и Sevlushfoods. Оба активно призывают украинцев вкладывать в них деньги, обещают высокий доход, но ни у одного нет разрешения работать на украинских рынках капитала, говорится в сообщении комиссии.

Нацкомиссия внесла в перечень сомнительных еще два проекта — LambdaTrade и Sevlushfoods.

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LambdaTrade выдает себя за инвестиционную платформу для украинцев — у сайта есть украинская версия и на нем может зарегистрироваться любой из Украины. Однако у нее нет лицензий и разрешений, которые по закону нужны для привлечения средств украинцев.

Sevlushfoods действует иначе, но цель та же — привлечение денег. Проект предлагает купить токены под названием AGTI и обещает гарантированный и очень высокий процент доходности.

Комиссия обращает внимание, что ни один легальный финансовый инструмент не может гарантировать сверхприбыль без риска. Это базовый закон инвестирования, и тот, кто его нарушает или не понимает, как работают финансы, или сознательно вводит в заблуждение людей.

Комиссия выявила эти проекты во время мониторинга и зафиксировала признаки, указывающие на недобросовестное привлечение средств. Информацию о LambdaTrade, Sevlushfoods и других сомнительных проектах можно найти на официальном сайте Комиссии в разделе «Защита инвесторов». Каждый, кто планирует инвестировать, может ознакомиться с полным списком мошеннических проектов по ссылке.

Почему это вообще важно

Комиссия системно ведет список сомнительных инвестиционных проектов. Схема всегда одинакова, меняются только названия и обертка — сайт, токен, платформа, приложение. Цель — собрать деньги у людей, которые доверились громкому обещанию. Чем раньше о таком проекте узнают люди, тем меньше шансов, что кто-то потеряет свои сбережения.

Как распознать подобную схему самостоятельно

Насторожить должно уже само обещание гарантированного и высокого дохода — на реальном рынке доходность всегда связана с риском, никто не может обещать прибыль вперед. Другой сигнал — отсутствие лицензии. Проверить, есть ли она у компании — можно в реестрах на сайте Комиссии. Если компании там нет, работать с ней не стоит.

Вызывает сомнения и отсутствие физического адреса или офиса в Украине, когда платформа активно рекламируется для украинцев и имеет украиноязычную версию сайта.

Признаками потенциального мошенничества есть психологическое давление (призыв немедленно принять решение), обещания эксклюзивного доступа или членства в закрытых клубах, а также предложения перевести средства в криптовалюте или на карточку физического лица. Главное правило: прежде чем вкладывать деньги, проверьте компанию в официальных реестрах, а не полагайтесь на отзывы или рекламу в соцсетях. Если компании нет в списке сомнительных, это еще не значит, что она надежна. Всегда можно обратиться в Комиссию с запросом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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