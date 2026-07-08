Минюст рассказал, как правильно «стучать» на коррупционера

Не каждое нарушение законодательства имеет признаки коррупции. Обычно о коррупционном правонарушении говорится тогда, когда служебные полномочия используют для получения неправомерной выгоды — для себя или другого лица. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

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Сообщить о возможном коррупционном нарушении может любой желающий. Такое обращение можно подать и анонимно, но оно должно содержать конкретные факты, которые можно проверить.

Перед отправкой сообщения следует убедиться, что оно отвечает на базовые вопросы: кто, что, где, когда и при каких обстоятельствах сделал.

Что указать в обращении

В сообщении о возможном коррупционном нарушении следует отметить, что именно произошло, кто, вероятно, совершил нарушения, а также где и когда произошло событие.

Если известно, нужно указать имя человека, его должность, название органа, учреждения или компании. Также следует объяснить, при каких обстоятельствах заявителю стало известно о возможном нарушении.

Отдельно следует добавить информацию о доказательствах. Это могут быть документы, переписка, фото, видео или другие материалы, подтверждающие изложенные обстоятельства. Если есть люди, которые могут подтвердить событие, их тоже следует упомянуть.

Анонимное обращение также может рассматриваться, если оно содержит достаточно конкретных данных. Общие формулировки без фактов, дат, лиц или описания событий не позволяют органам провести проверку.

Куда обращаться

Противодействием коррупции в Украине занимаются специально уполномоченные органы. Среди них — Национальное агентство по предотвращению коррупции, Национальное антикоррупционное бюро, Национальная полиция, органы прокуратуры и Государственное бюро расследований.

Выбор органа зависит от того, о каком нарушении говорится, кто его мог совершить и какие обстоятельства дела. Например, одни нарушения могут касаться конфликта интересов или недостоверного декларирования, другие — возможные преступления или злоупотребление властью.

НАПК также подготовило практический гайд, который помогает разобраться, как правильно оформить сообщения, какие факты добавить и чем отличается заявитель от обличителя.

Заявитель и обличитель

Заявитель и обличитель имеют разный правовой статус. Заявителем может быть любой человек, сообщающий о возможном нарушении.

Обличителем является физическое лицо, которому информация о коррупционном или связанном с коррупцией правонарушениях стала известна в связи с работой, службой, обучением, профессиональной или иной деятельностью.

Для обличителей закон предусматривает специальные гарантии защиты. Это важно, поскольку такие люди часто сообщают о нарушениях внутри организации, где работают или с которой связаны профессионально.

Почему это важно

Уведомление о коррупции должно быть не эмоциональной жалобой, а фактическим описанием события. Чем точнее изложены обстоятельства, тем больше шансов, что обращения смогут проверить.

Для государственных органов конкретика имеет решающее значение. Имя, должность, дата, место, документы или свидетели помогают отделить реальные факты от предположений.

Для граждан это также способ оградить себя от ошибок. Если в сообщении нет проверяемой информации, оно может не дать результата. Если же факты изложены четко, ответственный орган сможет оценить, есть ли основания для реагирования.