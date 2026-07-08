76% украинцев делают незапланированные покупки: что чаще всего побуждает к шопингу

Более трех четвертей украинцев позволяют себе совершать незапланированные покупки. Чаще всего к спонтанному шопингу их побуждают скидки и предложения. Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber.

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Три четверти украинцев покупают спонтанно

По результатам опроса, 76% украинцев позволяют себе незапланированные покупки. В частности, 58% респондентов отметили, что делают это время от времени, еще 18% довольно часто.

В то же время 13% опрошенных заявили, что планируют все покупки заранее, а 11% ответили, что после начала полномасштабной войны стали более тщательно контролировать расходы и отказались от спонтанного шопинга.

Что побуждает к незапланированным покупкам

Наиболее распространенной причиной незапланированных покупок стали скидки и специальные предложения — их назвали 47% респондентов.

Еще 28% украинцев ответили, что покупают товар, увидев его в магазине и он им просто понравился.

Другие причины распределились следующим образом:

10% — другие причины;

7% не замечают конкретной причины и покупают спонтанно;

4% — плохое настроение или стресс;

3% - хорошее настроение или желание себя вознаградить;

1% - реклама в социальных сетях.

Опрос

В анонимном опросе Rakuten Viber приняло участие более 20 тысяч респондентов. Самой многочисленной возрастной группой были респонденты в возрасте 34−45 лет, а более половины участников младше 45 лет.