Более трех четвертей украинцев позволяют себе совершать незапланированные покупки. Чаще всего к спонтанному шопингу их побуждают скидки и предложения. Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber.
76% украинцев делают незапланированные покупки: что чаще всего побуждает к шопингу
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Три четверти украинцев покупают спонтанно
По результатам опроса, 76% украинцев позволяют себе незапланированные покупки. В частности, 58% респондентов отметили, что делают это время от времени, еще 18% довольно часто.
В то же время 13% опрошенных заявили, что планируют все покупки заранее, а 11% ответили, что после начала полномасштабной войны стали более тщательно контролировать расходы и отказались от спонтанного шопинга.
Что побуждает к незапланированным покупкам
Наиболее распространенной причиной незапланированных покупок стали скидки и специальные предложения — их назвали 47% респондентов.
Еще 28% украинцев ответили, что покупают товар, увидев его в магазине и он им просто понравился.
Другие причины распределились следующим образом:
- 10% — другие причины;
- 7% не замечают конкретной причины и покупают спонтанно;
- 4% — плохое настроение или стресс;
- 3% - хорошее настроение или желание себя вознаградить;
- 1% - реклама в социальных сетях.
Опрос
В анонимном опросе Rakuten Viber приняло участие более 20 тысяч респондентов. Самой многочисленной возрастной группой были респонденты в возрасте 34−45 лет, а более половины участников младше 45 лет.
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