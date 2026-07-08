Иран нанес ракетно-дроновые удары по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте. Атака стала ответом на новые удары США по иранским военным целям. Об этом сообщает Reuters .
Новая эскалация на Ближнем Востоке: Иран атаковал объекты США
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Что известно
Корпус стражей исламской революции заявил, что под удар попали база Бандар-Салман, штаб Пятого флота США в Бахрейне и авиабаза Али-аль-Салем в Кувейте.
Также в Иране утверждают, что во время операции был сбит американский беспилотник MQ-9, якобы пытавшийся помешать атаке.
Военные Кувейта сообщили, что силы противовоздушной обороны отражали ракетные и беспилотные атаки.
Перед этим США нанесли новую серию ударов по Ирану после атак на три танкера в Ормузском проливе. Вашингтон также отменил лицензию, позволяющую Тегерану продавать нефть.
По данным Центрального командования Вооруженных сил США, среди целей было более 60 малых судов Корпуса стражей исламской революции.
В CENTCOM заявили, что атаки иранских сил являются опасным нарушением режима прекращения огня и подрывают свободу судоходства.
Объединенное военное командование Ирана, Центральный штаб Хатам аль-Анбия, назвало удары США открытым актом агрессии. Там пригрозили «сокрушительным ответом» и заявили, что Тегеран не позволит Америке вмешиваться в управление проливом.
Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил США в нарушении соглашения о прекращении огня. Он указал на новые американские удары, возобновление нефтяных санкций, нарушение иранских мер в проливе и израильские атаки на Ливан.
«Эпоха запугиваний и вымогательства закончилась», — написал Галибаф в соцсети X.
Ранее иранские медиа сообщали о взрывах на острове Харк, который называют нефтяным сердцем Ирана, а также на острове Кешм и в южных портовых городах Сирик и Бандар-Аббас. В заявлении CENTCOM остров Харк не упоминался, хотя из него Иран экспортирует 90% своей сырой нефти.
Американский чиновник сообщил Reuters, что удары США были направлены по иранским системам противовоздушной обороны, береговому наблюдению, ракетам «земля-воздух», противокорабельным крылатым ракетам и площадкам для запуска беспилотников.
О гибели гражданских в Иране не сообщалось. В то же время, корреспондент иранского государственного телевидения заявил, что несколько человек получили ранения обломками «вражеской ракеты» в Сирику.
После сообщений о новых ударах цены на нефть выросли более чем на 3%.
МИД Ирана осудил новые удары США и отмену лицензии на продажу нефти. В Тегеране назвали это нарушением рамочного соглашения о прекращении войны и предупредили, что Вашингтон будет отвечать за последствия.
Хотя Иран отрицал причастность к последним атакам на суда в Ормузском проливе, Катар обвинил Тегеран в нападении на корабли, в том числе на крупный танкер со сжиженным природным газом Al Rekayyat.
В иранском МИД заявили, что обвинения Катара вызывают удивление, а Тегеран якобы добросовестно выполняет свои обязательства. В то же время, там отметили, что коммерческие суда рискуют, если пользуются маршрутами, не согласованными с Ираном.
Иранский режим стремится ввести постоянную систему собраний за прохождение через Ормузский пролив. Это может существенно изменить баланс сил в регионе, где США долгое время выступали гарантом безопасности.
Новый обмен ударами стал очередной угрозой хрупкому перемирию, заключенному в прошлом месяце между США и Ираном. Оно должно было дать 60 дней для переговоров о постоянном соглашении.
Косвенные переговоры в Катаре завершились на прошлой неделе без признаков прогресса. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно угрожал возобновить бомбардировки, если Иран не будет вести себя «надлежащим образом» и не согласится на соглашение.
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