Цены на нефть выросли более чем на 5% после заявления Трампа об отмене соглашения с Ираном

В среду, 8 июля, мировые цены на нефть подскочили более чем на 5% и достигли самого высокого уровня за последние две недели после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании, призванный положить конец конфликту с Ираном, «утратил силу». Это вновь усилило опасения по поводу возможных перебоев с поставкой нефти с Ближнего Востока, сообщает Reuters.

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Цены на нефть

По состоянию на 11:32 фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на $3,82 (5,15%) до $77,98 за баррель. В то же время фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на $3,70 (5,25%) до $74,14 за баррель. Оба эталонных сорта достигли самых высоких уровней с 23 июня.

Выступая на саммите НАТО в Анкаре, Трамп заявил, что для США режим прекращения огня с Ираном завершился, а меморандум о взаимопонимании отменен. Он также добавил, что не намерен возобновлять диалог с Тегераном.

Напомним, накануне, во вторник, цены уже продемонстрировали трехпроцентный рост после того, как США аннулировали общую лицензию, разрешавшую продажу иранской нефти.

«Сегодня утром ралли на рынке продолжилось. Появились сообщения, что четыре танкера с нефтью и газом либо решили миновать пролив, либо были вынуждены развернуться. Это произошло после заявления Тегерана о том, что единственным безопасным маршрутом через Ормузский пролив является тот, который определит сам Иран», — отмечает аналитик компании PVM Тамаш Варга.

Эскалация в Ормужском проливе

Как сообщило во вторник Центральное командование ВС США, американские авиаудары стали ответом на иранские атаки против трех коммерческих судов в Ормузском проливе. В ответ на это Корпус стражей Исламской революции заявил, что в ночь на среду атаковал военные объекты США в Бахрейне и Кувейте.

Со своей стороны спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил Вашингтон в нарушении условий временного мирного соглашения. Среди таких нарушений он назвал американские удары по территории Ирана, восстановление нефтяного эмбарго, угрозы новых атак, игнорирование иранских «корректировок» правил судоходства в проливе, а также удары Израиля по Ливану.

«Последние события фактически подвергают большое сомнение будущее 60-дневного переговорного процесса. На мой взгляд, текущим фундаментальным факторам рынка сейчас больше соответствует цена в районе $80 за баррель, чем $70», — считает Бьярн Шилдроп, главный аналитик по сырьевым рынкам банка SEB.

После того, как в прошлом месяце США и Иран подписали соглашение о перемирии, цены на нефть упали до довоенного уровня. Трейдеры массово открывали короткие позиции (шорты) на нефтяные фьючерсы в расчете на то, что сырье будет дешеветь и дальше из-за ожидаемой волны отложенных поставок с Ближнего Востока. Однако свежие события полностью перечеркнули эти надежды.

Хотя Иран официально не взял на себя ответственность за нападения на суда, Катар прямо обвинил Тегеран в атаке на свой танкер со сжиженным природным газом (СПГ). Экипаж катарского судна сообщил об ударе беспилотника, в результате которого вспыхнул пожар в машинном отделении.

Эти инциденты снова парализовали движение через Ормузский пролив, через который к началу полномасштабного конфликта в конце февраля транспортировали около пятой части мировых энергоресурсов. Все это время страны мира активно исчерпывали свои стратегические запасы, чтобы компенсировать дефицит на рынке.

Уменьшение резервов

По данным Американского института нефти, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снова сократились. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали, что за неделю, завершившуюся 3 июля, резервы уменьшатся примерно на 2,4 миллиона баррелей.