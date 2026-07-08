Украинцы ввезли 111,5 тыс. подержанных авто за полгода: лидирует VW Golf

В первом полугодии 2026 года украинский автопарк пополнили 111,5 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает «Укравтопром».

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Самой популярной моделью среди импортируемых подержанных автомобилей стал Volkswagen Golf. За шесть месяцев украинскую регистрацию получили 5143 таких автомобиля.

Второе место занял Volkswagen Tiguan — 4549 авто. Тройку лидеров замкнул Audi Q5 с результатом 3962 автомобилей.

Топ-10 моделей

В десятку самых популярных подержанных легковушек, ввезенных в Украину из-за рубежа в первом полугодии 2026 года, вошли:

Volkswagen Golf — 5143 авто; Volkswagen Tiguan — 4549 авто; Audi Q5 — 3962 авто; Nissan Rogue — 3896 авто; Skoda Octavia — 3688 авто; Renault Megane — 3435 авто; Volkswagen Passat — 2477 авто; Ford Escape — 2446 авто; Nissan Qashqai — 2166 авто; Audi A4 — 2144 авто.

Рейтинг снова показывает сильные позиции германских брендов на украинском вторичном рынке. Volkswagen имеет сразу три модели у топ-10, Audi — две.

Бензиновые авто доминируют

Наибольшая доля в сегменте импортируемых подержанных авто принадлежала бензиновым моделям — 58%. Для сравнения, в первом полугодии 2025 г. они охватывали 47% этого рынка.

Дизельные авто заняли второе место с долей 20%. В прошлом году их доля составила 22%.

Электромобили, напротив, заметно потеряли позиции. Их доля сократилась с 22% в первом полугодии 2025 года до 11%.

Гибриды, напротив, нарастили долю с 5% до 8%. На автомобили с ГБО пришлось 3% рынка против 4% в прошлом году.

Средний возраст б/у машин, которые в 2026 году переходили на украинские номера, составлял 9,7 года.

Что изменилось на рынке

Падение части электромобилей вдвое — одно из самых заметных изменений первого полугодия. Это может быть связано с изменением структуры импорта, ценами на популярные модели, доступностью батарейных автомобилей на европейском и американском рынках, а также осторожностью покупателей по стоимости ремонта и зарядной инфраструктуры.

Рост доли бензиновых авто свидетельствует, что покупатели снова чаще выбирают более простые и понятные модели. Для многих решающими остаются стоимость покупки, цена обслуживания, доступность запчастей и ликвидность автомобиля на вторичном рынке.

Как ранее писал «Минфин», в первом полугодии украинский рынок новых авто вырос только символически — около 33 тыс. машин. На этом фоне импорт б/у легковушек остается значительно большим по объему и фактически формирует основное обновление автопарка.

Для дилеров и продавцов вторичного рынка эти данные означают, что спрос остается смешанным: украинцы ищут как компактные массовые модели, так и кроссоверы. Именно поэтому в топе одновременно присутствуют Volkswagen Golf, Skoda Octavia, Renault Megane, а также Tiguan, Audi Q5, Nissan Rogue, Ford Escape и Qashqai.