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8 июля 2026, 13:40 Читати українською
Банк Кредит Днепр разыгрывает сертификаты goodwine для своих клиентов
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
Источник: Банк Кредит Дніпро
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