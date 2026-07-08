Курс валют 8 июля: доллар в банках вырос на 17 копеек

В среду, 8 июля, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 17 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 6 копеек в покупке и 8 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах потерял 5 копеек в покупке и 2 копейки в продаже. Евро потерял 6 копеек в покупке и 4 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,25−44,75 грн. Евро покупают за 50,59 грн, а продают за 51,20 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,55−44,59, евро — 50,95−51,18 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,38−44,42 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,69−50,73 грн/евро.

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