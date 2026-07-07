Минфин привлек от размещения ОВГЗ более 19 миллиардов гривен

Министерство финансов 7 июля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 19,06 млрд грн в эквиваленте, что на 4,60 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 14,46 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

1,71 млрд грн под 15,15% (с/с 15,14%) с погашением 21 июля 2027 года (на прошлой неделе уровень доходности был 15,15%, средневзвешенный — 15,13%);

2,06 млрд грн под 15,70% (с/с 15,70%) с погашением 26 апреля 2028 года (на прошлой неделе уровень доходности был 15,79%, средневзвешенный — 15,73%).

5,05 млрд грн под 12,83% (с/с 12,75%) с погашением 21 июля 2027 (первичное размещение).

В иностранной валюте:

201,11 млн евро под 3,20% (с/с 3,08%) с погашением 18 ноября 2027 года (на прошлой неделе уровень доходности был 3,20%, средневзвешенный — 3,18%).

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.