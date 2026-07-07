К закрытию межбанка во вторник, 7 июля, курс доллара снизился на 15 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже, евро подешевел на 13 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.
Курс валют на закрытии межбанка: доллар и евро подешевели
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Открытие 7 июля
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Закрытие 7 июля
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Изменения
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44,53/44,58
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44,38/44,42
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15/16
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50,90/50,94
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50,77/50,79
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13/15
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,08−44,58 грн. Евро покупают за 50,65 грн, а продают за 51,28 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,60−44,61, евро — 51,05−51,22 грн.
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Источник: Минфин
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