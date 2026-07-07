Крипторынок снизился до $2,13 трлн: топ-10 криптовалют по итогам июня

В июне 2026 года общая капитализация крипторынка снизилась до $2,13 трлн. На рынок оказывали давление слабое институциональное позиционирование, отсутствие ожидаемых притоков в спотовые биржевые фонды на Bitcoin и усиление продаж альтокинов. Об этом говорится в анализе Binance Research, аналитического подразделения криптовалютной биржи Binance.

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Чистые оттоки из спотовых фондов на Bitcoin удерживались на уровне около $2,2 млрд, а продажи альтокинов на спотовом рынке достигли пятилетнего максимума. Оттоки по активам вне BTC и ETH продолжаются уже 15 месяцев подряд, что указывает на признаки капитуляции розничных участников и все более избирательную ротацию капитала.

Падение от уровня около $83 тыс. развивалось в три этапа. Сначала сильнее ожиданий данных о занятости в США — 172 тыс. новых рабочих мест против ожидаемых 80 тыс. — ослабили аргументы в пользу снижения ставок.

Далее небольшая продажа 32 BTC компанией Strategy (ранее MicroStrategy) усилила внимание рынка к поведению крупных корпоративных владельцев Bitcoin. Финальным фактором стали более жесткие сигналы ФРС и срыв переговоров о прекращении огня вокруг Ирана, подтвердивших, что предыдущий рост был скорее коротким восстановлением, чем началом устойчивого разворота.

В июле рынок будет следить за коммуникацией ФРС, ситуацией вокруг Ирана, потоками в спотовые биржевые фонды на Bitcoin и слушанием по CLARITY Act — законопроекту США о регулировании цифровых активов — в Палате представителей США 17 июля.

До возвращения институционального спроса на спотовый рынок вероятно остается фаза консолидации. На Kalshi, платформе рынков прогнозов, вероятность принятия законопроекта к 2027 году снизилась примерно с 75% до 38% из-за плотного законодательного календаря и дискуссии вокруг доходности стейблкоинов.

Топ-10 криптовалют по итогам июня

Все десять самых крупных криптоактивов завершили июнь в минусе. В порядке убывания по результативности:

HYPE (-10,1%) показал самую лучшую относительную динамику среди топ-10 после сильного роста в предыдущем месяце.

TRX (-10,7%) снизился, но сохранил относительную стойкость на фоне дальнейшего накопления актива со стороны Tron Inc. и рекордной сетевой активности — 3,3 млн активных адресов.

SOL (-10,8%) снизился, несмотря на высокую активность в сегменте токенизированных акций: на экосистему Solana приходилось 95% такого торгового объема.

BTC (-20,5%) оказался под давлением после того, как привилегированные акции Strategy STRC упали ниже $83, то есть на 17% ниже номинала $100. На актив также влияли снижение цены Bitcoin, выкуп облигаций, уменьшавший резервы и ослабление доверия к капитальной структуре компании.

ETH (-21,5%) снизился на фоне ухудшения настроений после выходов из Ethereum Foundation. Запуск Ethlabs при поддержке Joe Lubin, BitMine и SharpLink стал сигналом институциональной уверенности в экосистеме.

XRP (-22,0%) снизился, несмотря на пилот JPMorgan, Ripple и Mastercard, впервые интегрировавший XRP Ledger с традиционной банковской инфраструктурой для расчетов.

BNB (-23,2%) также завершил месяц в минусе, несмотря на запуск bStocks — токенизированных акций в блокчейн-сети BNB Chain, отражающих стоимость реальных акций в формате 1:1 и позволяющих торговать ими круглосуточно и без комиссий. Среди доступных инструментов — Nvidia, Tesla, Circle, Micron и SanDisk.

XLM (-27,8%) снизился, хотя фундаментальные показатели оставались сильными: база разработчиков выросла на 50% год к году, а совокупная заблокированная стоимость активов в середине июня достигла исторического максимума около $244 млн.

DOGE (-28,8%) снизился вместе с более широким рынком.

ZEC (-29,7%) показал самую слабую динамику после того, как исследователи сообщили о критической уязвимости четырехлетней давности, которая могла позволить неограниченную чеканку фальшивых монет. На фоне неопределенности относительно того, использовалась ли эта уязвимость, актив просел примерно на 40% за один день.

Ключевые события июня

В июне макроэкономический фон был ключевым фактором для рынка. Майская инфляция в США получилась в соответствии с ожиданиями: общий показатель составил 4,2%, базовый — 2,9%. В то же время первоначальное облегчение на рынке быстро исчезло, поскольку представители ФРС сосредоточились на общем инфляционном риске.

17 июня ФРС сместила коммуникацию в сторону более жесткой политики: медианный прогноз ставки на 2026 год поднялся до 3,8%, а вероятность повышения ставки в декабре — примерно до 77%. В то же время, первое заседание ФРС под председательством Кевина Уорша принесло дополнительную неопределенность: он не подал график прогнозов по ставке и изменил рамку оценки инфляции, сделав акцент на показателях усеченного среднего, которые могут дать рынку более мягкий сигнал по инфляции.

На этом фоне рынок криптовалют оставался чувствительным к ликвидности, потокам в биржевые фонды и геополитическим сигналам. Пока институциональные инвесторы не вернутся на спотовый рынок, предположительно остается фаза консолидации.

Децентрализованные финансы (DeFi)

В июне совокупная заблокированная стоимость активов в децентрализованных финансах, то есть объем средств в DeFi-протоколах, снизилась примерно на 13,2% до $69,32 млрд. Основной причиной было падение цен токенов, а не потеря доверия к системе.

Base и Tron показали сильный рост доли за месяц: их совокупная доля поднялась до 12,19%, в то время как категория других сетей сократилась до 15,33%. После пика апрельских изломов на $644 млн объем потерь в DeFi снизился примерно на 89% — до $71 млн в июне.

Показатель вернулся к более обычным уровням, а существенной эскалации изломов, связанных с использованием ИИ, не наблюдалось. Это указывает на стабилизацию рынка после кризисного периода.

Стейблкоины и токенизированные реальные активы

Совокупное предложение стейблкоинов в июне снизилось примерно до $312,4 млрд, что означает падение на 2,2% в месяц. В то же время, институциональное использование и платежная функция стейблкоинов продолжают поддерживать развитие сегмента.

С начала года среди крупных сетей быстрее всего росли блокчейн-сети BNB Chain (+13,9%) и Tron (+9,1%). Ethereum сохранил лидерство с предложением стейблкоинов на уровне около $171 млрд, хотя с начала года показал умеренное снижение — примерно 5,4%.

Долларовый стейблкоин RLUSD от Ripple получил одобрение Агентства финансовых услуг Японии в соответствии с Законом о платежных услугах и стал первым иностранным долларовым стейблкоином, лицензированным для дистрибуции в Японии.

Доступ к нему обеспечит SBI VC Trade, японская криптоплатформа группы SBI. При рыночной капитализации $1,7 млрд RLUSD открывает регулируемый азиатский коридор для корпоративных расчетов, аналогичного которому пока нет Tether и Circle.

Совокупная стоимость токенизированных реальных активов — традиционных активов, представленных в виде токенов в блокчейне, — в июне достигла примерно $31,7 млрд. Сильнее всего за месяц вырос сегмент частного кредитования, прибавив около $883 млн.

Рост поддержал возврат активности в токенизации частного кредита со стороны Centrifuge, платформы для токенизации реальных активов: выпуск JAAA, токенизированного инструмента частного кредитования, на $200 млн в сети Solana показал, что институциональные кредитные активы могут работать в блокчейне.

Binance также запустила bStocks — токенизированные акции в BNB Chain, отражающие реальные позиции в американских акциях и позволяющие торговать ими круглосуточно в блокчейне. 80% торгов токенизированными акциями приходится на развивающиеся рынки, а 93% сделок являются дробными, с медианным размером $18,81. Это дает доступ к дорогим акциям с суммами менее $20.

По консервативному сценарию рынок токенизированных реальных активов может вырасти до $661 млрд за проникновение лишь 0,4%, что означает потенциал роста в 62 раза от текущего уровня. Дальнейшее расширение роли платформ и развитие инфраструктуры могут поддержать рост рыночной капитализации этого сектора.

Структурные сигналы рынка

Пользователи Binance, содержащие акционные инструменты, активнее распределяют капитал между несколькими технологическими темами.

Среди около 7000 акций и биржевых фондов, доступных на Binance, пользователи уже торговали более 700 инструментами. Это указывает на раннюю, но уже заметную активность в более широкой инвестиционной вселенной.

Пользователи Binance, содержащие акционные инструменты, распределяют около 71% своих акционных позиций в технологический сектор. Внутри этого сегмента около 48% средств направлено на полупроводники, а торговый объем в этой категории примерно в 23 раза превышает другие направления.

В то же время распределение по темам более широко, чем на общем рынке. На ИИ-инфраструктуру и вычисление приходится 25%, на квантовые вычисления — 22%. Для сравнения, более широкие биржевые потоки больше сконцентрированы на полупроводниках и памяти для ИИ.

Более заметными для пользователей Binance были темы космической инфраструктуры, спутников, робототехники и гуманоидных роботов. Это указывает на интерес к новым технологическим направлениям, а не только к наиболее популярным AI- и полупроводниковым активам.

На уровне портфеля пользователи Binance, которые содержат акционные инструменты, распределяют 41% в криптоактивы, 37% в стейблокины и 22% в акционные инструменты. Высокая доля стейблкоинов показывает, что пользователи сохраняют ликвидность для возможного последующего размещения капитала.

IPO SpaceX усилило ликвидность инструментов к IPO

В июне инструменты компании до первичного размещения акций прошли важный рыночный тест. SpaceX 12 июня завершила IPO, привлекая около $75 млрд, после чего объем торгов бессрочными контрактами на SPCX на Binance резко возрос.

До IPO бессрочный контракт SPCX, привязанный к стоимости SpaceX к выходу компании на биржу, имел средний дневной объем торгов около $89 млн. После листинга дневной объем стабилизировался на уровне примерно $1,6 млрд. Даже без учета пикового дня 12 июня, когда объем составлял $5,92 млрд, в течение следующих двух недель сохранялся.

Дополнительные всплески объемов в диапазоне 2−5 млрд долларов фиксировались 16 июня и 22−23 июня. Это подтвердило, что актив продолжал активно переоцениваться уже после листинга.

Это показывает, что формируемый интерес к размещению может переходить в устойчивую ликвидность после IPO. В такой логике IPO работает не как финальная точка, а как усилитель ликвидности.

Рынки прогнозов получили рекордный объем благодаря Чемпионату мира

Чемпионат мира по футболу 2026 стал крупнейшей событийной категорией в истории рынков прогнозов. К концу июня объем торгов, связанный с турниром, превысил $5,4 млрд, обойдя цикл президентских выборов в США в 2024 году, ранее привлекший значительное внимание к этому сегменту.

Месячный объем спортивных рынков прогнозов уже превышает $20 млрд, что означает примерно 200-кратный рост за последние два года. При текущих трендах годовой объем спортивных рынков прогнозов может возрасти с около $248 млрд в 2026 году до диапазона $554−923 млрд к 2030 году. Базовый сценарий — $739 млрд.

Росту помог новый формат Чемпионата мира с 48 командами, который увеличил количество матчей на 60%. В отличие от традиционных ставок, где средства, как правило, остаются заблокированными до завершения события, в рынках прогнозов каждый матч становится контрактом, которым можно торговать непрерывно.

Ключевое преимущество таких рынков — более низкая стоимость участия. Традиционные букмекерские платформы зарабатывают из-за маржи в коэффициентах, которая фактически составляет около 10%. Рынки прогнозов работают как биржи, где покупатели и продавцы взаимодействуют между собой, а комиссии ближе к 1%. При текущих миграционных трендах такая разница может оставить более $200 млрд прибавочной стоимости у участников до 2030 года.

Спорт остается главным драйвером этого сегмента, но политические и криптовалютные рынки уже показали заметную активность. Следующим направлением могут стать макроэкономические рынки, тогда как регуляторная среда будет оставаться ключевым фактором долгосрочного роста.

Токенизированные акции bStocks сохранили ценовую синхронность во время выходных на рынке

США Во время 65,5-часового закрытия американских рынков на Juneteenth — федеральный праздник в США — токенизированные акции bStocks оставались доступными для торговли.

Это стало проверкой того, могут ли такие инструменты поддерживать ценовую синхронность с базовыми акциями, когда традиционный рынок закрыт. К моменту закрытия рынка в пятницу средний спрэд bStocks к регулируемым рынкам составил 0,13%. К открытию в понедельник он сузился до 0,11%, а средний показатель за выходные составил 0,12%.

Объемы торгов подтвердили, что инструменты оставались активными даже без открытого традиционного рынка: SPCXBUSDT показал $19,4 млн. торгов, а TSLABUSDT — $3 млн. в пределах 140 887 сделок. Активы с более низкой ликвидностью, в том числе NVDA и SNDK, также сохранили возможность формирования цены, хотя их спреды были шире из-за меньшей глубины рынка.

Для более ликвидных активов спреды приблизились почти к паритету — менее 0,01%. В общей сложности за всеми шестью bStocks спреды оставались в пределах институциональных диапазонов, что подтвердило способность инструментов поддерживать непрерывное ценообразование, когда традиционные рынки закрыты, а глобальные инвесторы не имеют альтернативного доступа к переоценке американских акций.

Что означает июнь для рынка.

В начале июля рынок остается в фазе ожидания. Ключевыми ориентирами остаются коммуникация ФРС, геополитическая ситуация вокруг Ирана, потоки в спотовые биржевые фонды на Bitcoin и дальнейшее рассмотрение CLARITY Act в США. До возвращения институционального спроса на спотовый рынок вероятно остается фаза консолидации.

Отдельно сохраняется давление на альтоины: продажи на спотовом рынке достигли пятилетнего максимума, а оттоки по активам вне BTC и ETH продолжаются уже 15 месяцев подряд. Это свидетельствует о капитуляции части розничных участников и все более избирательной ротации капитала.

Дополнительным фактором для отдельных активов в июле будет разблокировка токенов — выход в обращение ранее заблокированных активов: больше всего приходится на PUMP — $130 млн или 26,8% его рыночной капитализации.

В то же время июнь показал несколько направлений, которые продолжают развиваться, несмотря на коррекцию более широкого рынка: токенизированные акции, рынки прогнозов, токенизированные реальные активы, стейблкоины как платежная инфраструктура и непрерывное ценообразование через токенизированные акции bStocks. Эти сегменты остаются ключевыми для наблюдения в июле вместе с макроэкономическими и регуляторными сигналами.