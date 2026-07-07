Украинцы массово скупают евро, опережая спрос на доллар

Первая половина 2026 года продемонстрировала интересное смещение в валютных предпочтениях украинцев. Граждане начали активнее копить европейскую валюту, чем американскую. Об этом сообщил независимый финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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По итогам шести месяцев чистая покупка евро (разница между приобретением и продажей) оказалась выше аналогичного показателя для доллара.

В частности, чистый спрос на евро составил 1,8 млрд долларов, что на 18,2% превышает результаты первого полугодия 2025 года. В то же время, интерес к доллару несколько остыл: чистая покупка составила 1,6 млрд долларов, продемонстрировав падение на 20,1% по сравнению с прошлогодними показателями.

Июньская статистика только подтвердила этот тренд.

Доля евро в общем объеме наличных операций достигла исторического пика в 28,2%, в то время как в мае она остановилась на отметке 26%. Соответственно вес доллара в портфелях граждан сократился до 68,3% против 70,5% месяцем ранее.

Другие иностранные валюты сохраняют стабильную, но незначительную долю рынка около 3,5%.

Интересно, что такой ажиотаж вокруг евро противоречит глобальным финансовым настроениям, где европейская валюта в последнее время теряет позиции по отношению к доллару. Однако эксперты объясняют это поведение украинцев достаточно прозаично: наступлением летнего отпускного сезона. Несмотря на колебания на мировых биржах, для рядовых украинцев евро остается удобным «туристическим» активом.