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7 июля 2026, 19:11 Читати українською

Украинцы массово скупают евро, опережая спрос на доллар

Первая половина 2026 года продемонстрировала интересное смещение в валютных предпочтениях украинцев. Граждане начали активнее копить европейскую валюту, чем американскую. Об этом сообщил независимый финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Первая половина 2026 года продемонстрировала интересное смещение в валютных предпочтениях украинцев.

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По итогам шести месяцев чистая покупка евро (разница между приобретением и продажей) оказалась выше аналогичного показателя для доллара.

В частности, чистый спрос на евро составил 1,8 млрд долларов, что на 18,2% превышает результаты первого полугодия 2025 года. В то же время, интерес к доллару несколько остыл: чистая покупка составила 1,6 млрд долларов, продемонстрировав падение на 20,1% по сравнению с прошлогодними показателями.

Июньская статистика только подтвердила этот тренд.

Доля евро в общем объеме наличных операций достигла исторического пика в 28,2%, в то время как в мае она остановилась на отметке 26%. Соответственно вес доллара в портфелях граждан сократился до 68,3% против 70,5% месяцем ранее.

Другие иностранные валюты сохраняют стабильную, но незначительную долю рынка около 3,5%.

Интересно, что такой ажиотаж вокруг евро противоречит глобальным финансовым настроениям, где европейская валюта в последнее время теряет позиции по отношению к доллару. Однако эксперты объясняют это поведение украинцев достаточно прозаично: наступлением летнего отпускного сезона. Несмотря на колебания на мировых биржах, для рядовых украинцев евро остается удобным «туристическим» активом.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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