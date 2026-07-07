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7 июля 2026, 18:50 Читати українською

Европа разрабатывает новые правила безопасности, используя украинские антикризисные наработки

В ПАСЕ приступили к разработке новых европейских стандартов защиты критической инфраструктуры, взяв за основу украинский опыт. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

В ПАСЕ приступили к разработке новых европейских стандартов защиты критической инфраструктуры, взяв за основу украинский опыт.

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Война стала жестким испытанием для украинских энергетических, транспортных и логистических систем, однако именно этот драматический опыт сегодня помогает формировать более эффективный подход к безопасности всего континента.

На заседании комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы обсудили необходимость создания единого алгоритма реагирования на гибридные угрозы. Европейские эксперты признают, что после 2022 года архитектура безопасности Европы требует серьезного обновления, ведь то, что раньше казалось сугубо внутренней проблемой отдельных стран, сегодня превратилось в общий вызов.

Украинский опыт как фундамент безопасности

Ключевым аспектом дискуссии стало использование украинских выработок в сфере киберзащиты и физической устойчивости объектов. Украина научилась не только оперативно возобновлять сервисы после массированных атак, но и строить децентрализованные системы, значительно сложнее вывести из строя. Именно эти механизмы станут каркасом для новых рекомендаций Совета Европы.

Среди ключевых направлений, планирующих имплементировать в европейское законодательство, выделяют следующие:

  1. Децентрализация энергосистем: переход к автономным узлам генерации, минимизирующим последствия ударов по большим объектам.

  2. Общий протокол кибербезопасности: автоматизированный обмен данными о новых видах вирусных атак и попытках вмешательства в работу государственных систем.

  3. Создание устойчивых логистических цепей: разработка альтернативных маршрутов поставок и хранения ресурсов, позволяющих поддерживать жизнедеятельность даже во время блекаутов.

  4. Быстрое восстановление: внедрение стандартов «восстановления на ходу», когда критически важные узлы заменяются в максимально сжатые сроки.

Следующим шагом станет формирование рабочей группы, которая до конца года должна подготовить проект резолюции. Ожидается, что этот документ станет обязательным для рассмотрения и внедрения для всех стран-участниц Совета Европы.

Украина же в этом процессе выступает теперь как ключевой эксперт, обладающий уникальными знаниями в условиях реальных военных действий.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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