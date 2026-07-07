Государство будет компенсировать проценты по кредитам на распределенную генерацию за счет разминирования

Правительство выделило 319 млн грн на частичную компенсацию процентных ставок по кредитам для бизнеса, строящего собственные источники электроэнергии. Постановление Кабмина № 850 от 1 июля вводит новый механизм поддержки проектов распределенной генерации — солнечных панелей, генераторов, когенерационных установок и других автономных источников питания. Об этом сообщает издание Liga Zakon .

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Как это работает

Схема проста: предприятие берет кредит в банке на строительство собственного поколения, а государство частично компенсирует проценты по этому кредиту. Деньги проходят через Национальное учреждение развития и уполномоченные банки — участники экспериментального проекта поддержки распределенной генерации.

Алгоритм выглядит следующим образом:

Банк подает заявку на пополнение специального счета условного хранения. НПР ежемесячно сводит перечень расходов и направляет его в Минэкономики до 15 числа следующего месяца. Минэкономики в течение пяти рабочих дней распределяет денежные средства между банками.

Если заявок больше денег в бюджете, средства распределяют пропорционально. То есть банк может получить лишь часть заявленной суммы за конкретный месяц, а остальную часть позже.

Откуда взяли деньги

319 млн грн правительство не нашло дополнительно, а перераспределило в пределах бюджета Минэкономики.

Средства были сняты с двух программ — гуманитарного разминирования и международного сотрудничества с иностранными государствами. Это означает, что поддержание распределенной генерации малого и среднего бизнеса стало приоритетом за счет других важных статей.

Для бизнеса, который кредитуется на собственное поколение, это реальный шанс удешевить ссуду уже в этом бюджетном году. Главная оговорка — объем компенсаций зависит от того, сколько денег останется в бюджете после получения всех заявок.

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