Tesla против BYD: почему Китай обходит Илона Маска (видео)

Tesla или BYD — у кого больше шансов на рост, а где инвесторы заложили слишком высокие ожидания в цену акций? В новом выпуске сравниваем двух крупнейших игроков рынка электромобилей: американскую Tesla Илона Маска и китайского автогиганта BYD.

BYD уже опережает Tesla по объему продаж, выручке, чистой прибыли и доле глобального рынка электрокаров. В то же время рыночная капитализация Tesla остается в разы больше. Почему инвесторы готовы платить за Tesla гораздо дороже? Действительно ли у американской компании больший потенциал роста? И может ли BYD стать одной из самых интересных историй китайского фондового рынка? Разбираем реальные финансовые показатели, продажи, прибыльность, мультипликаторы, долю рынка и стратегии обеих компаний.