Нефть дорожает в ожидании переговоров между США и Ираном

Во вторник, 7 июля, мировые цены на нефть пошли вверх. Нервозность инвесторов из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах между Вашингтоном и Тегераном перевесила позитив от частичного возобновления судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает Reuters.

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Цены на нефть

По состоянию на 10.48 фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $1,02 (1,42%) до $73,01 за баррель. Американская нефть WTI подорожала на $0,93 (1,36%) и торговалась по $69,48 за баррель.

«До подписания соглашения еще далеко, поэтому ситуация может измениться. Любые заявления со стороны США или Ирана лишь усугубляют нервозность на рынке. Это поддерживает цены на нефть и временно отвлекает внимание инвесторов от проблемы избыточного предложения, которое в последнее время существенно давило на рынок», — объяснил аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

Во вторник министр иностранных дел Ирана заявил, что финальный раунд переговоров с США не состоится, если Вашингтон не прекратит угрозы. Это заявление прозвучало после слов президента США Дональда Трампа, пообещавшего «довести дело до конца», если соглашение не будет заключено.

«В случае дальнейшей эскалации следующей логической целью для нефти станет отметка $75, а впоследствии — и $80 за баррель», — добавил Хансен.

Инвесторы придирчиво следят за диалогом между США и Ираном, ведь от этого зависит безопасность судоходства в Ормузском проливе. До начала войны с Ираном в конце февраля через эту артерию проходила пятая часть ежедневных мировых поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ).

Удары по судам

Накануне, в понедельник, бойцы Корпуса стражей Исламской революции выпустили по меньшей мере две ракеты по коммерческим судам в Ормузском проливе, сообщает издание Axios со ссылкой на американских чиновников. Торговые корабли получили значительные повреждения, однако обошлось без жертв.

Во вторник, по данным трекеров судоходства, японские супертанкеры с саудовской нефтью направились в пролив, чтобы выйти из Персидского залива. Они присоединились к караванам судов, которые раньше застряли в регионе и двинулись только днем ранее.

Несмотря на это, восстановление нефтяного трафика идет медленнее, чем ожидалось, отмечают аналитики банка ANZ.

«Первоначальный всплеск транзита танкеров через Ормузский пролив остановился. Количество пересечений до сих пор измеряется единицами, и говорить о стабильном восстановлении пока рано», — говорится в аналитической записке ANZ.

На этом фоне Саудовская Аравия рассматривает возможность увеличения мощности своего нефтепровода на западном побережье Красного моря. По словам пяти источников, знакомых с ситуацией, это позволит королевству экспортировать больше нефти в обход Ормузского пролива.

Кроме того, даже после того, как Эр-Рияд пошел на самое большое за последние два десятилетия снижение цен на свою нефть для Азии, саудовское сырье все равно остается дороже некоторых альтернативных сортов из Персидского залива.