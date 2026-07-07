Ripple получила лицензию в Люксембурге, в Bernstein прогнозируют рост биткоина до $150 000: что нового

Ripple получила лицензию в Люксембурге и открыла рынок ЕС по правилам MiCA

Криптокомпания Ripple получила статус поставщика услуг криптоактивов (CASP) от Комиссии по надзору за финансовым сектором Люксембурга (CSSF). Об этом сообщила пресс-служба компании. Получение полноценной лицензии стало логическим завершением процесса после того, как в июне 2026 регулятор выдал Ripple предварительное одобрение.

Новый регуляторный статус подтверждает, что деятельность Ripple полностью отвечает европейскому регламенту MiCA. Благодаря этому компания получила право масштабировать свой лицензированный сквозной продукт для криптоплатежей на все 30 стран Европейской экономической зоны (ЕЭС). Теперь воспользоваться этим решением смогут корпорации, финтех-предприятия и финансовые институты по всей Европе.

В Ripple отмечают, что наличие лицензии CASP в сочетании с ранее полученной лицензией учреждения электронных денег (EMI) в ЕС делает компанию одной из немногих криптофирм, имеющих полную авторизацию по стандартам MiCA. В настоящее время глобальный портфель Ripple насчитывает уже более 75 лицензий от финансовых регуляторов в разных юрисдикциях мира.

Strategy закрыла позиции в биткоинах на $216 млн ради выплаты дивидендов

В период с 29 июня по 5 июля 2026 года компания Strategy реализовала 3 588 BTC, получив за них $216 млн.

Ликвидация криптовалютных активов проходила в два этапа:

Первая волна (29−30 июня): продано 1 363 BTC на сумму $80,8 млн (средняя цена — $59 256 за монету).

Вторая волна (1−5 июля): реализовано 2 225 BTC на сумму $135,2 млн (средняя цена — $60 773 за монету).

Средняя цена продажи первой криптовалюты за весь указанный период составляла около $60 200 за BTC.

В Strategy объяснили, что привлеченный капитал направят на расчеты с владельцами привилегированных акций (выплату дивидендов), а также частичное пополнение фиатного резерва компании.

В настоящее время компания дополнительно удерживает долларовый резерв в размере $2,55 млрд, предназначенный для обслуживания долговых обязательств и выплат по привилегированным акциям.

Несмотря на проведенную операцию, Strategy сохраняет статус крупнейшего корпоративного владельца биткоина в мире.

По состоянию на 5 июля 2026 г. на балансе компании сосредоточено 843 775 BTC. Совокупные инвестиции в этот портфель составляют $63,69 млрд, а средняя стоимость покупки одной монеты для Strategy равна $75 476.

Bernstein держит ориентир: биткоина прогнозируют $150 000 на конец 2026 года.

Аналитики инвестиционной компании Bernstein подтвердили свой «амбициозный» целевой прогноз, согласно которому курс биткоина должен достичь $150 000 в конце 2026 года. Об этом сообщает The Block со ссылкой на свежий отчет компании.

Эксперты отмечают, что в рамках текущего медвежьего тренда первая криптовалюта потеряла около 54% своего пикового значения, зафиксированного в октябре 2025 года. Однако такой спад аналитики считают признаком зрелости индустрии — текущая коррекция значительно мягче исторических аналогов.

В то же время в Bernstein предупреждают: говорить о полном выходе из фазы спада рано, ведь падение длится всего три квартала, тогда как классические криптозимы обычно продолжались от 12 до 15 месяцев.

Несмотря на пессимизм на рынке, реальное движение капитала выглядит лучше, чем настроения инвесторов:

Совокупный приток средств от корпоративных казначейств и ETF в 2026 году составил $10 млрд (против $60 млрд в 2025).

Спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый отток на уровне $5,5 млрд (при общей базе активов в $74 млрд).

Главным драйвером рынка, обеспечившим итоговый положительный баланс капитала, стали корпоративные покупатели — в первую очередь компания Strategy.

Аналитики подчеркивают: в условиях, когда вся ликвидность глобального рынка перетянута в акции ШИ-гигантов, тот факт, что биткоин закрывает год с чистым плюсом по притоку средств, является положительным сигналом.

Почему Strategy не станет источником давления на рынок

В течение 2026 года Strategy приобрела около 175 000 BTC на сумму $14 млрд. В Bernstein уверяют, что риски вынужденной распродажи со стороны этого гиганта минимальны:

Долговые обязательства компании составляют всего 13% от стоимости ее криптообеспечения.

Следующее крупное погашение долга (около $1 млрд) состоится не раньше III квартала 2028 года.

Компания имеет запас ликвидности более чем на 17 месяцев для выплат процентов и дивидендов. Даже если Strategy воспользуется своим правом продать BTC на $1,25 млрд для операционных нужд, это не поколебимый рынок, и компания все равно будет оставаться чистым покупателем.

Миграция майнеров и регуляторные изменения

Активная аккумуляция монет компанией Strategy компенсировала масштабные распродажи со стороны американских майнеров, массово трансформирующих свои мощности под дата-центры для искусственного интеллекта.

В Bernstein прогнозируют, что публичные майнеры из США могут полностью свернуть добычу биткоина, а их долю в глобальном хешрейте поглотят операторы из Латинской Америки, Центральной и Юго-Восточной Азии.

DeFi-платформу Summer.fi сломали на $6 млн

Децентрализованный финансовый протокол Summer.fi стал жертвой атаки хакеров. Факт эксплойта подтвердили ведущие фирмы по кибербезопасности PeckShieldAlert, Blockaid и CertiK. По предварительным подсчетам, злоумышленнику удалось вывести из системы около $6 млн в стейблокинах DAI.

По оценке основателя компании Phylax Systems Одиссеаса Ламтзидиса, инцидент не связан с компрометацией частных ключей или административного доступа. Хакер обнаружил и эксплуатировал уязвимость во внутренней логике учета балансов протокола.

Схема кибератаки выглядела так:

Привлечение капитала: злоумышленник оформил мгновенный (флэш) заем на общую сумму $65,4 млн (65,419 млн USDC и 1 млн USDT).

Манипуляция пулами: используя заемные средства, хакер провел серию быстрых сделок с депозитами, выводом и погашением активов через открытые смарт-контракты компонентов Lazy Summer и VaultV2.

Искусственный арбитраж: из-за некорректного подсчета ликвидности внутри одной транзакции, атакующий смог выпустить и погасить токены LVUSDC по аномально выгодному для себя курсу.

После автоматического возвращения тела флешзайма, в распоряжении смарт-контракта хакера остался чистый излишек в USDC. Злоумышленник оперативно конвертировал эту прибыль через децентрализованную биржу Curve, выведя 6 млн DAI на собственный криптоадрес.

Как отмечают аналитики CertiK, точную логику действий эксплойтера сейчас выяснить сложно, поскольку развернутый им вредоносный контракт неверифицирован в блокчейн-навигаторах. Команда Summer.fi работает над детальным разбором инцидента.