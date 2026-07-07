Курс валют 7 июля: евро в обменниках подорожал на 6 копеек

Во вторник, 7 июля, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 1 копейку в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро подешевел на 3 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах вырос на 2 копейки в покупке, а в продаже не изменился. Евро подорожал на 2 копейки в покупке и на 6 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,34−44,83 грн. Евро покупают за 50,69 грн, а продают за 51,31 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,70−44,75, евро — 51,15−51,31 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,53−44,58 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,90−50,94 грн/евро.

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