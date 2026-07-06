Цена нефти Urals упала до $41,66 за баррель — уровня до начала войны с Ираном

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Падение цен

Cредняя цена Urals в российских западных портах за первые три дня июля составила $41,66 за баррель — это меньше половины от цены на пике рыночной турбулентности в апреле. Дисконт сорта к глобальному эталону Dated Brent в пятницу вырос до $27,35 за баррель, а для покупателей в Индии составляет $8,55 за баррель.

Все месяцы начиная с марта Urals стоила дороже заложенных в бюджет $59 за баррель, в том числе в июне — $60,92. Рост цен был связан с конфликтом США и Израиля против Ирана: фактическое закрытие Ормузского пролива перекрыло поставки из Персидского залива, а россия оказалась одним из главных бенефициаров скачка цен. Трафик через пролив восстановился в июне, после того как США и Иран подписали временное соглашение о его открытии.

Всплеск нефтяных доходов позволил россии в мае впервые почти за год возобновить пополнение резервного фонда и отложить сокращение неприоритетных расходов бюджета.

Но дефицит бюджета продолжает расти: за первые пять месяцев года он достиг 6 трлн рублей (2,6% ВВП) — это почти на 60% больше показателя, заложенного в бюджет на весь 2026 год.