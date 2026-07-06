К закрытию межбанка в понедельник, 6 июля, курс доллара прибавил 2 копейки в покупке и 3 копейки в продаже, евро подешевел на 12 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже.
Курс валют на закрытии межбанка: доллар вырос, евро потерял позиции
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Открытие 6 июля
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Закрытие 6 июля
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Изменения
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44,51/44,55
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44,53/44,58
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2/3
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50,93/50,96
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50,81/50,85
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12/11
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,35−44,86 грн. Евро покупают за 50,72 грн, а продают за 51,36 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,68−44,75, евро — 51,13−51,25 грн.
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Источник: Минфин
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