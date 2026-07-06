Доллар без изменений евро падает: официальный курс НБУ на 7 июля

Национальный банк Украины установил на 7 июля 2026 г. официальный курс гривны на уровне 44,5696 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем ​​НБУ курс гривны не изменился.

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Во вторник НБУ установил курс доллара на уровне 44,56 грн.

Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).

В то же время, курс евро на вторник установлен на отметке — 50,86 грн, что на 16 копеек меньше, чем в понедельник (51,02 грн).

Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).

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