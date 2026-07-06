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6 июля 2026, 16:18 Читати українською

Пожилых людей, граждан с инвалидностью и военных хотят защитить от потери единственного жилья

В Верховной Раде готовят законопроект, который должен защитить социально уязвимых граждан от потери единственного жилья из-за долгов или мошенничества. Главная идея — ввести обязательную дополнительную проверку органами социальной защиты перед любым отчуждением, продажей или выселением. Об этом сообщил сайт Судебно-юридическая газета со ссылкой на Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

В Верховной Раде готовят законопроект, который должен защитить социально уязвимых граждан от потери единственного жилья из-за долгов или мошенничества.

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Ежегодно в Украине тысячи пенсионеров, лиц с инвалидностью, одиноких пожилых людей и военнослужащих рискуют остаться без крова. Основания бывают разными: исполнительные производства по небольшим или сфабрикованным долгам, мошеннические сделки, коммунальные задолженности, по которым банк через суд добивается отчуждения квартиры.

Особенно уязвимы те, кто физически не может защитить свои права: люди, нуждающиеся в постоянном уходе, не имеющие поддержки родственников, а также военнослужащие на фронте. Действующее законодательство защищает жилье этих граждан только в отдельных случаях, например, при незначительной сумме долга. На практике исполнители, нотариусы и государственные регистраторы часто не проверяют реальный социальный статус человека и не оценивают последствия его выселения.

Предлагающий законопроект

Перед отчуждением, выселением или продажей единственного жилья уязвимого лица органы социальной защиты обязаны провести индивидуальную проверку ситуации. Человек не сможет лишиться жилья без такой оценки и без обеспечения альтернативным вариантом проживания.

Отдельный блок касается лиц, за которыми ухаживают государственные или коммунальные учреждения: их имущество не должно отчуждаться в пользу третьих лиц, в том числе по иногда заниженной стоимости.

Последствия потери жилья для таких людей могут быть очень серьезными: ухудшение состояния здоровья, дополнительная нагрузка на систему социальной защиты или даже преждевременная смерть.

Законопроект еще обсуждается, детали и сроки его внесения в Совет пока не обнародованы.

Читайте также: У украинцев начали забирать квартиры за долги за коммуналку: кто рискует потерять жилье

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
BigBend
BigBend
6 июля 2026, 16:19
#
Тобто, можна буде брати скільки завгодно кредитів, витрачати всі гроші на себе, і потім нічого не віддавати? Геніальна ідея.
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