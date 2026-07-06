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6 июля 2026, 14:51 Читати українською

Стейблкоины обновили рекорд: месячный объем транзакций достиг $1,79 трлн

В июне объем транзакций со стейблкоинами вырос до рекордных $1,79 трлн, показывают данные платформы Visa Allium — совместного проекта корпорации Visa и блокчейн-провайдера Allium Labs.

В июне объем транзакций со стейблкоинами вырос до рекордных $1,79 трлн, показывают данные платформы Visa Allium — совместного проекта корпорации Visa и блокчейн-провайдера Allium Labs. ► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новостиПо сравнению с маем объем транзакций со стейблкоинами увеличился за месяц на 63%, а в годовом выражении — на 125%.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

По сравнению с маем объем транзакций со стейблкоинами увеличился за месяц на 63%, а в годовом выражении — на 125%. Однако, июньский показатель лишь незначительно превысил предыдущий исторический максимум, зафиксированный в феврале на уровне $1,78 трлн.

Наибольший объем операций пришелся на долларовый стейблкоин USDC компании Circle — около $1,21 трлн, или 67% общего оборота. На USDT компании Tether пришлось $576 млрд, что соответствует 32% рынка. Третье место занял PYUSD от PayPal с объемом транзакций $2,42 млрд.

Лидером среди блокчейнов по объему операций со стейблкоинами стала сеть второго уровня Base биржи Coinbase. В июне через Base прошло около $565 млрд, или 31,5% всех транзакций с привязанными к фиатным валютам токенами.

Следом расположилась сеть Эфириума с показателем $562 млрд и сеть Tron с $320 млрд. Несмотря на продолжающуюся коррекцию крипторынка оборот стейблкоинов продолжает расти как у корпоративных, так и розничных инвесторов.

По мнению директора компании LVRG Research Эрика Рука (Nick Ruck), рекордные объемы транзакций подтверждают устойчивость подобных активов даже в условиях снижения интереса к другим цифровым валютам.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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