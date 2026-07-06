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6 июля 2026, 13:39 Читати українською

Украинцы все чаще выбирают бензин и дизель: что произошло с рынком электрокаров

В первом полугодии 2026 года автомобили с традиционными двигателями заняли почти 62 % украинского рынка новых легковых автомобилей. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 56,5 %, сообщает «Укравтопром».

В первом полугодии 2026 года автомобили с традиционными двигателями заняли почти 62 % украинского рынка новых легковых автомобилей.

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Наиболее популярными остаются бензиновые модели. На них пришлось 39,2% продаж новых автомобилей против 37,1% в первом полугодии 2025 года.

Дизельные автомобили также укрепили свои позиции. Их доля выросла с 19,4% до 22,5%.

Гибриды растут, электрокары просели

Доля гибридных автомобилей на рынке новых легковых машин увеличилась с 26,5% до 29,8%. Это делает гибриды вторым по популярности типом силовой установки после бензиновых моделей.

Зато доля электромобилей за год резко сократилась — с 16,9% до 8,3%. Это одно из самых заметных изменений в структуре продаж первого полугодия.

Автомобили с ГБО, как и в прошлом году, остались нишевым сегментом. На них пришлось менее 1% продаж новых легковых автомобилей.

Лидеры по типам двигателей

Лидирующие позиции по типам двигателей в первом полугодии 2026 года заняли:

  • бензиновые автомобили — Hyundai Tucson;
  • гибридные автомобили — Toyota RAV-4;
  • дизельные автомобили — Renault Duster;
  • электромобили — BYD Leopard 3;
  • автомобили с ГБО — Hyundai Tucson.

Позиции Hyundai Tucson в двух сегментах показывают, что модель остается одной из сильнейших на рынке новых автомобилей. В то же время Toyota RAV-4 удерживает лидерство среди гибридов, а Renault Duster — среди дизельных моделей.

BYD Leopard 3 стал самым популярным новым электромобилем в своем сегменте. Ранее «Укравтопром» сообщал, что эта модель уже возглавляла месячный рейтинг новых электрокаров в Украине: в январе было зарегистрировано 169 таких автомобилей.

Что показывает структура рынка

Рост доли бензиновых и дизельных автомобилей свидетельствует о том, что украинские покупатели в 2026 году чаще выбирают более понятные и практичные силовые установки. Для многих решающими факторами остаются цена, запас хода, доступность сервиса, скорость заправки и предсказуемость эксплуатации.

Падение доли электромобилей не означает отказ от электротранспорта. Скорее речь идет об изменении баланса в новом сегменте: часть покупателей может переходить на гибриды, которые обеспечивают более низкий расход топлива и не зависят от зарядной инфраструктуры.

Как ранее писал «Минфин», в первом полугодии украинский рынок новых автомобилей вырос лишь на 0,5% — до около 33 тыс. машин. На таком небольшом рынке даже смена нескольких популярных моделей или партий импорта может существенно повлиять на доли отдельных типов двигателей.

Для дилеров эти цифры означают, что спрос остается неоднородным. Бензиновые и дизельные модели обеспечивают основной объем продаж, гибриды продолжают наращивать долю, а электромобили нуждаются в более широком предложении, конкурентных ценах и более развитой зарядной инфраструктуре, чтобы вернуться к прошлогодним позициям.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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