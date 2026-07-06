Защита прав заемщиков в спорах с коллекторами: разъяснение законодательства

Даже если у вас есть просроченный кредит , вы остаетесь защищенными украинским законодательством. Постоянные звонки, угрозы и психологическое давление — это не методы взыскания долга, а грубые нарушения закона. Как объясняет Судебно-юридическая газета , заемщик не должен оставаться беззащитным перед коллекторами, поскольку их деятельность четко урегулирована государством.

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Какие правила игры устанавливает закон

Деятельность коллекторов в Украине контролируется государством согласно Закону Украины № 1349-IX. Компании, занимающиеся урегулированием долгов, обязаны быть внесены в Реестр коллекторских компаний, ведущий Национальный банк Украины. Если фирма отсутствует в этом реестре, то ее требования являются незаконными.

Закон устанавливает жесткие рамки нравственного поведения при взаимодействии с должником. Коллекторы имеют право информировать о долге, однако они не могут использовать методы, выходящие за рамки правового поля.

Вот основные запреты, установленные законом:

Психологическое давление. Запрещается угрожать физической расправой, повреждением имущества или выдворением. Время для вызовов. Категорически запрещено звонить по телефону или писать с 20:00 до 09:00. Частота контактов. Нельзя контактировать с человеком более двух раз в сутки (если он сам не инициировал общение). Фальсификация. Запрещено называться представителями полиции, суда или исполнительной службы, а также использовать государственную символику в сообщениях. Вмешательство в конфиденциальность. Нельзя собирать информацию о личной жизни, графике отпусков или публикации в соцсетях, а также давить на родственников, друзей или коллег, не являющихся сторонами договора.

Как защитить свои права

Если коллекторы переходят за предел закона, важно действовать системно. Сначала зафиксируйте все нарушения: храните скриншоты сообщений, записи разговоров и журналы вызовов. Во время первого контакта требуйте полное название компании, а затем проверьте наличие в Реестре НБУ.

Если компания нарушает ваши права, обращайтесь в Национальный банк Украины. У НБУ есть полномочия штрафовать нарушителей, а в сложных случаях — исключать их из реестра. В случае реальных угроз жизни или имуществу рекомендуем немедленно писать заявление в Национальную полицию.

Помните, что ни одна коллекторская компания не имеет права налагать арест на имущество или счета без решения суда и действий государственного исполнителя. Любые предупреждения о выселении или уголовной ответственности являются обычной манипуляцией.

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