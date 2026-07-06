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6 июля 2026, 11:28 Читати українською

Виталик Бутерин анонсировал масштабную перестройку Ethereum: важные элементы протокола будут заменены

Основатель Ethereum Виталик Бутерин опубликовал долгосрочный план развития сети под названием Lean Ethereum. В течение следующих трех-четырех лет будет заменен практически каждый ключевой элемент протокола. Сам Бутерин сравнил это с The Merge — переходом Ethereum на механизм Proof-of-Stake в 2022 году. Но разработчик отмечает, что все существующие приложения сохранят работоспособность.

Основатель Ethereum Виталик Бутерин опубликовал долгосрочный план развития сети под названием Lean Ethereum.

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План охватывает несколько направлений одновременно:

  1. Хранилище данных: наибольшее изменение. Сейчас все данные сети (балансы токенов, смарт-контракты) хранятся в единой модели. Появится новый более дешевый уровень хранения для простых операций. Большинство токенов, NFT и DeFi-приложений (децентрализованных финансов) смогут перейти на него и сократить комиссии по транзакции более чем в 10 раз. Сложные смарт-контракты, например Uniswap, останутся на текущей модели.
  2. Квантовая криптография: защита от будущих квантовых компьютеров, способных взломать текущее шифрование блокчейна. Работа над квантово-устойчивыми форматами уже ведется месяцами.
  3. Конфиденциальность больше не будет опциональной функцией, а станет приоритетом по умолчанию для всех новых элементов протокола.
  4. Новая исполнительная среда: в долгосрочной перспективе Ethereum Virtual Machine (EVM — среда, в которой выполняются все программы сети) будет заменена новой архитектурой. Главные кандидаты — RISC-V и leanISA. Но это дело далекого будущего: текущий EVM останется как слой совместимости.
  5. Пропускная способность: в следующем обновлении Glamsterdam вырастет газовый лимит (количество операций, обрабатываемых за один блок), что увеличит пропускную способность сети.

Lean Ethereum строится на roadmap, представленном после встречи исследователей Ethereum Foundation в Берлине в июне. Исследователь фонда Джастин Дрейк предложил план по семи крупным обновлениям еще в феврале. Именно они должны разворачиваться до 2029 года.

Ethereum постепенно превращается из экспериментальной сети в масштабируемую инфраструктуру для глобальных финансов и приложений с более низкими комиссиями, лучшей защитой и конфиденциальностью по умолчанию.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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