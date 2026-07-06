Евро и доллар пошли вниз: что происходит с курсом 6 июля

В понедельник, 6 июля, на наличном рынке средний курс доллара по покупке снизился на 6 копеек, а в продаже на 5 копеек. Евро потерял 7 копеек в покупке и 7 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах снизился на 14 коп. в покупке и на 11 коп. в продаже. Евро в покупке потерял 10 копеек, а в продаже не изменилось.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,36−44,88 грн. Евро покупают за 50,77 грн., а продают за 51,42 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,55−44,67, евро — 51,15−51,40 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,51−44,55 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,84−50,87 грн/евро.

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