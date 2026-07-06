Как списать авто, уничтоженное из-за обстрела: в МВД объяснили алгоритм

После очередных российских атак по Украине многие автомобили были повреждены или полностью уничтожены. Для владельцев таких транспортных средств Главный сервисный центр МВД напомнил порядок действий , позволяющий бесплатно выбраковать авто и, при необходимости, восстановить водительские документы.

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Алгоритм действий

Если транспортное средство уничтожено в результате вражеских обстрелов, владелец может обратиться в мобильный сервисный центр МВД. Такие центры работают напрямую в районах, где ликвидируют последствия атак. Предварительная запись для получения услуг не требуется.

В мобильном сервисном центре МВД можно:

осуществить выбраковку транспортного средства;

восстановить водительское удостоверение;

восстановить свидетельство о регистрации транспортного средства;

получить консультацию по необходимым административным процедурам.

Перед обращением в сервисный центр владельцу необходимо сначала обратиться в правоохранительные органы — полицию, СБУ или другой орган досудебного расследования — и получить документ, подтверждающий статус потерпевшего. После этого документы можно подать в мобильный или любой территориальный сервисный центр МВД.

В МВД отмечают: даже если автомобиль полностью уничтожен, он продолжает оставаться зарегистрированным за собственником, пока его официально не снимут с государственной регистрации. Именно для этого и предусмотрена процедура выбраковки.

Услуга бесплатна и доступна в любом сервисном центре МВД независимо от места жительства владельца. Обратиться может как сам владелец автомобиля, так и его уполномоченный представитель.

Для оформления необходимо предоставить:

документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства — при наличии;

номерные знаки — при наличии;

нотариально заверенную доверенность, если обращается представитель.

Если регистрационные документы или номерные знаки были утрачены или похищены, следует предоставить соответствующую справку или постановление правоохранительных органов.

В сервисном центре отмечают, что выбраковка транспортного средства производится бесплатно в течение одного рабочего дня после подачи всех необходимых документов.

В то же время владельцам следует учесть важное условие: после выбраковки транспортного средства восстановить его государственную регистрацию уже невозможно. Также такая процедура недоступна, если на автомобиль наложено обременение.

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