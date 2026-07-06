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6 июля 2026, 10:00 Читати українською

Как списать авто, уничтоженное из-за обстрела: в МВД объяснили алгоритм

После очередных российских атак по Украине многие автомобили были повреждены или полностью уничтожены. Для владельцев таких транспортных средств Главный сервисный центр МВД напомнил порядок действий, позволяющий бесплатно выбраковать авто и, при необходимости, восстановить водительские документы.

После очередных российских атак по Украине многие автомобили были повреждены или полностью уничтожены.

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Алгоритм действий

Если транспортное средство уничтожено в результате вражеских обстрелов, владелец может обратиться в мобильный сервисный центр МВД. Такие центры работают напрямую в районах, где ликвидируют последствия атак. Предварительная запись для получения услуг не требуется.

В мобильном сервисном центре МВД можно:

  • осуществить выбраковку транспортного средства;
  • восстановить водительское удостоверение;
  • восстановить свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • получить консультацию по необходимым административным процедурам.

Перед обращением в сервисный центр владельцу необходимо сначала обратиться в правоохранительные органы — полицию, СБУ или другой орган досудебного расследования — и получить документ, подтверждающий статус потерпевшего. После этого документы можно подать в мобильный или любой территориальный сервисный центр МВД.

В МВД отмечают: даже если автомобиль полностью уничтожен, он продолжает оставаться зарегистрированным за собственником, пока его официально не снимут с государственной регистрации. Именно для этого и предусмотрена процедура выбраковки.

Услуга бесплатна и доступна в любом сервисном центре МВД независимо от места жительства владельца. Обратиться может как сам владелец автомобиля, так и его уполномоченный представитель.

Для оформления необходимо предоставить:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства — при наличии;
  • номерные знаки — при наличии;
  • нотариально заверенную доверенность, если обращается представитель.

Если регистрационные документы или номерные знаки были утрачены или похищены, следует предоставить соответствующую справку или постановление правоохранительных органов.

В сервисном центре отмечают, что выбраковка транспортного средства производится бесплатно в течение одного рабочего дня после подачи всех необходимых документов.

В то же время владельцам следует учесть важное условие: после выбраковки транспортного средства восстановить его государственную регистрацию уже невозможно. Также такая процедура недоступна, если на автомобиль наложено обременение.

Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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