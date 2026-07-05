Фонд гарантирования оценил убытки украинских банков от агрессии рф более чем в 82 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц оценил убытки, нанесенные украинским банкам в результате российской агрессии, в 82,5 млрд грн. Речь идет о 71 банке, которые находятся или находились под управлением Фонда. Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Эта сумма может увеличиваться, поскольку процесс установления и документирования убытков продолжается. Фонд формирует доказательную базу для дальнейшего взыскания ущерба с государства-агрессора, в частности в рамках будущих компенсационных и репарационных механизмов.

В июне 2026 года ФГВФО также сообщал о передаче материалов в Международный реестр убытков Украины. Речь шла об убытках банков, связанных с войной, разрушенным имуществом, утраченными залогами и проблемными активами на оккупированных или прифронтовых территориях.

Новые иски против РФ

За 2025 год Фонд подал четыре новых иска против России на общую сумму 7,37 млрд грн. Часть дел уже завершилась решениями в пользу ФГВФО.

Решения, вступившие в законную силу, в совокупности касаются 2,44 млрд грн. Одно из них — дело об убытках «Промекономбанка». Хозяйственный суд Киева в декабре 2025 года удовлетворил иск Фонда против России на сумму 651 млн грн.

Крупнейший иск года был подан в отношении ВТБ Банка, бывшей дочерней структуры российского государственного банка. Сумма требований по этому делу составила 3,11 млрд грн. В июне 2026 года «Минфин» сообщал, что решение Хозяйственного суда Киева по убыткам ВТБ Банка превысило 3,1 млрд грн.

По состоянию на конец 2025 года в судах находились иски Фонда против России почти на 10 млрд грн.

Что доказывает Фонд

В судах ФГВФО документально доказывает, что именно война, оккупация, уничтожение активов, потеря залогов и невозможность работать на части территорий стали причиной убытков банков. Это принципиально отличается от дел, где банкротство банка было следствием управленческих решений, рискованной кредитной политики или вывода активов.

Фактически Фонд формирует юридическую цепочку: агрессия России — потеря активов банка — убытки кредиторов и вкладчиков — требование к государству-агрессору о возмещении.

Реальных денег эти решения пока не приносят. Россия не выполняет решения украинских судов добровольно. Но для будущего компенсационного механизма такие решения имеют значение как официально подтвержденные требования, подкрепленные документами, экспертизами и судебными заключениями.

Счёт для репараций

Иски ФГВФО — это не только юридическая работа отдельного учреждения. Это часть более широкой стратегии Украины по фиксации убытков, нанесённых войной. Чем лучше задокументированы потери банков, бизнеса, общин и государства, тем сильнее будет позиция Украины при запуске механизмов компенсаций.

Для банковского сектора эти дела также важны с репутационной точки зрения. Они отделяют военные потери от классических проблем банковского надзора и управления. Если банк потерял активы из-за оккупации, уничтожения имущества или невозможности взыскать залог в зоне боевых действий, это ущерб иного характера, чем обычное банкротство.

Как ранее писал «Минфин», Фонд уже передал в Международный реестр убытков материалы, в частности касающиеся «Промекономбанка» и «ВТБ Банка». Это означает, что банковские потери постепенно переходят из плоскости внутренних судебных решений в международную систему документирования ущерба, нанесенного российской агрессией.