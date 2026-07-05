Доллар в боковике: аналитик назвал возможный курс гривны к осени

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 июля 2026, 9:15 Читати українською

Доллар в боковике: аналитик назвал возможный курс гривны к осени

Национальный банк, вероятно, будет удерживать валютный рынок в контролируемом боковом диапазоне в ближайшие месяцы. После рекордных интервенций регулятор фактически продемонстрировал готовность сдерживать резкие колебания курса и не допускать быстрого выхода доллара за пределы допустимого коридора. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Национальный банк, вероятно, будет удерживать валютный рынок в контролируемом боковом диапазоне в ближайшие месяцы.

► Читайте телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Что прогнозирует аналитик

По базовому сценарию официальный курс доллара может находиться в диапазоне 44,40−44,90 грн/$, а наличный — 44,70−45,20 грн/$. Для евро ожидаемый коридор составляет 51−52 грн по официальному курсу и 51,25−51,85 грн на наличном рынке.

Доллар в боковом тренде

Логика действий НБУ сейчас выглядит так: на верхней границе рынка регулятор давит на курс валютными интервенциями, а на нижней может выходить с покупкой валюты. Верхнюю границу рынка Нацбанк уже обозначил — это зона около 45−45,5 грн за доллар.

Нижняя граница пока не выглядит столь же четко определенной. НБУ еще не выходил с заметной покупкой валюты, которая могла бы показать, где именно регулятор готов поддерживать рынок снизу.

Колебания курса, скорее всего, останутся контролируемыми. Для этого у НБУ есть достаточный объем международных резервов. Но устойчивость такого сценария будет зависеть от нескольких факторов — инфляционной динамики, поведения экспортеров и импортеров, объемов внешнего финансирования и движения пары EUR/USD на мировом рынке.

Например, если инфляция в США окажется существенно выше ожиданий, доллар может укрепиться в глобальном масштабе. В таком случае на украинском наличном рынке нельзя исключать возвращение курса к отметке 45,5 грн/$. Но окончательную границу такого движения все равно будет определять НБУ посредством интервенций.

Негативный сценарий

Альтернативный негативный сценарий предполагает ослабление позиций продавцов валюты и одновременное усиление спроса со стороны покупателей. Если это совпадёт с ростом курса доллара в мире, курс может вновь вернуться в зону 45 грн/$ и выше.

В такой ситуации НБУ теоретически может провести ещё одну неделю миллиардных интервенций. Но это уже создаст риск критики со стороны международных партнёров. Причина — чрезмерное расходование резервов и недостаточная гибкость курса.

Именно поэтому регулятору придется балансировать между двумя задачами: сдерживать панические колебания на рынке, но не создавать впечатления фиксированного курса. Чрезмерно жесткое удержание гривны может дорого обойтись, если спрос на валюту будет оставаться высоким.

Что это означает для рынка

Для населения базовый сценарий означает относительно спокойный валютный рынок без резких скачков курса доллара. Но это не гарантирует укрепления гривны. Речь идет скорее о контролируемом коридоре, в котором НБУ будет сглаживать чрезмерные колебания.

Для бизнеса важно, что курсовая неопределенность временно уменьшается. Импортеры могут планировать платежи в пределах понятного диапазона, экспортеры — оценивать момент продажи валютной выручки. В то же время, если НБУ будет удерживать курс слишком жестко, часть продавцов может откладывать продажу валюты в ожидании более выгодного уровня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 39 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами