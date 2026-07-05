Доллар в боковике: аналитик назвал возможный курс гривны к осени

Национальный банк, вероятно, будет удерживать валютный рынок в контролируемом боковом диапазоне в ближайшие месяцы. После рекордных интервенций регулятор фактически продемонстрировал готовность сдерживать резкие колебания курса и не допускать быстрого выхода доллара за пределы допустимого коридора. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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Что прогнозирует аналитик

По базовому сценарию официальный курс доллара может находиться в диапазоне 44,40−44,90 грн/$, а наличный — 44,70−45,20 грн/$. Для евро ожидаемый коридор составляет 51−52 грн по официальному курсу и 51,25−51,85 грн на наличном рынке.

Доллар в боковом тренде

Логика действий НБУ сейчас выглядит так: на верхней границе рынка регулятор давит на курс валютными интервенциями, а на нижней может выходить с покупкой валюты. Верхнюю границу рынка Нацбанк уже обозначил — это зона около 45−45,5 грн за доллар.

Нижняя граница пока не выглядит столь же четко определенной. НБУ еще не выходил с заметной покупкой валюты, которая могла бы показать, где именно регулятор готов поддерживать рынок снизу.

Колебания курса, скорее всего, останутся контролируемыми. Для этого у НБУ есть достаточный объем международных резервов. Но устойчивость такого сценария будет зависеть от нескольких факторов — инфляционной динамики, поведения экспортеров и импортеров, объемов внешнего финансирования и движения пары EUR/USD на мировом рынке.

Например, если инфляция в США окажется существенно выше ожиданий, доллар может укрепиться в глобальном масштабе. В таком случае на украинском наличном рынке нельзя исключать возвращение курса к отметке 45,5 грн/$. Но окончательную границу такого движения все равно будет определять НБУ посредством интервенций.

Негативный сценарий

Альтернативный негативный сценарий предполагает ослабление позиций продавцов валюты и одновременное усиление спроса со стороны покупателей. Если это совпадёт с ростом курса доллара в мире, курс может вновь вернуться в зону 45 грн/$ и выше.

В такой ситуации НБУ теоретически может провести ещё одну неделю миллиардных интервенций. Но это уже создаст риск критики со стороны международных партнёров. Причина — чрезмерное расходование резервов и недостаточная гибкость курса.

Именно поэтому регулятору придется балансировать между двумя задачами: сдерживать панические колебания на рынке, но не создавать впечатления фиксированного курса. Чрезмерно жесткое удержание гривны может дорого обойтись, если спрос на валюту будет оставаться высоким.

Что это означает для рынка

Для населения базовый сценарий означает относительно спокойный валютный рынок без резких скачков курса доллара. Но это не гарантирует укрепления гривны. Речь идет скорее о контролируемом коридоре, в котором НБУ будет сглаживать чрезмерные колебания.

Для бизнеса важно, что курсовая неопределенность временно уменьшается. Импортеры могут планировать платежи в пределах понятного диапазона, экспортеры — оценивать момент продажи валютной выручки. В то же время, если НБУ будет удерживать курс слишком жестко, часть продавцов может откладывать продажу валюты в ожидании более выгодного уровня.