Нефть Brent может подешеветь до $60 за баррель — прогноз Citi

Цена на нефть Brent может упасть до $60 за баррель к концу года на фоне нормализации судоходства в Ормузском проливе, прогнозирует Citigroup. Этот прогноз пополнил ряд «медвежьих» ожиданий относительно мирового рынка сырья, пишет Bloomberg.

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Что ожидают в Citi

Аналитики Citigroup рекомендуют фиксировать прибыль по нефти на любых летних отскоках, ожидая снижения стоимости Brent до $60−65 за баррель к концу года, передает Bloomberg. На торгах в пятницу, 3 июля, цена держится на уровне $71,92. Ниже психологической отметки в $60 Brent не опускалась с января.

Возобновление судоходства через Ормузский пролив увеличило краткосрочные поставки, обеспечив нефтеперерабатывающие заводы дополнительными объемами сырья, объясняет Bloomberg. Это привело к падению цен: во втором квартале стоимость Brent рухнула на 30%, полностью нивелировав весь рост периода конфликта между США и Ираном.

«Фундаментальные факторы рынка быстро восстанавливают свои позиции, — отметили аналитики Citigroup. — Потоки морских перевозок нормализуются, китайские покупатели по-прежнему отсутствуют на рынке, физические рынки сырой нефти резко ослабли, а запасы сократились гораздо меньше, чем ожидалось».

Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о взаимопонимании для приостановки боевых действий, и обе стороны стремятся к заключению постоянного соглашения. «Мы ожидаем, что меморандум останется в силе и в ближайшие месяцы перерастет в полноценную сделку, поскольку стимулы к деэскалации перевешивают альтернативные варианты как для США и Ирана, так и для большей части Ближнего Востока», — отметили в Citi.

Начальный период восстановления рынка нефти, как ожидается, «будет неспокойным, поскольку судоходные маршруты только нормализуются, страховые рынки адаптируются, а остаточные логистические проблемы еще устраняются», добавили эксперты. «Однако возвращение к организованным схемам навигации и растущие объемы перевозок говорят о том, что коммерческие операторы все чаще оценивают риски как управляемые, а не как непреодолимые», — пишут они.

Прогнозы других инвестбанков

«Медвежьи» настроения на рынке разделяют и другие крупные инвестбанки, указывает Bloomberg. В Goldman Sachs заявили, что мировой рынок нефти вернется к избыточному предложению, как только полностью восстановится движение через Ормузский пролив. На этом фоне банк в середине июня снизил свой прогноз стоимости Brent на четвертый квартал до $80 за баррель (прежде ожидали $90), рассчитывая на нормализацию поставок сырья уже к концу июля.

В свою очередь Morgan Stanley в июне дважды снизл прогнозы по стоимости нефти, также сигнализируя о рисках переизбытка сырья. Согласно прогнозу банка, стоимость сорта Dated Brent, который служит эталоном для физического рынка, в третьем квартале составит в среднем $90 за баррель (прежний ориентир — $100), а в последние три месяца года опустится до тех же $80.