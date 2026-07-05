Дефицита горючего в Украине нет: правительство объяснило ситуацию на рынке

В Украине нет дефицита горючего для гражданского населения, несмотря на регулярные атаки российских войск на автозаправочные станции (АЗС). Об этом министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев заявил во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, пишет «Общественное».

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Что говорят в Правительстве

По его словам, рынок полностью обеспечен горючим, импортный ресурс контрактуется в срок, а логистические маршруты работают бесперебойно.

Правительство также сотрудничает с областными военными администрациями и представителями рынка — ежедневно продолжаются консультации по разработке моделей распределения горючего для регионов, защите АЗС и организации подвоза бензина «с колес», то есть без создания больших запасов в местах хранения.

«Я не буду сейчас озвучивать часть мер, чтобы враг не мог получить эту информацию из эфиров», — заявил министр.

«Мы понимаем, насколько для бизнеса и для населения это болезненная проблема, и мы уверены, что сможем, как, например, с кризисом в Ормуге (Ормужском проливе) удалось предотвратить дефицит горючего, так и здесь мы пройдем это достойно», — заверил министр.

Удары россиян по АЗС

В последнее время российская армия прицельно бьет по украинским АЗС. В частности, утром в пятницу был нанесен удар по АЗС в Криворожском районе Днепропетровщины.

В Сумской области с ночи были атакованы четыре автозаправочные станции. Ночью под атакой российских Гербер была автозаправка и на Черниговщине.