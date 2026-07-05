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5 июля 2026, 11:59 Читати українською

Две вакансии на одного безработного: в службе занятости рассказали о ситуации на рынке труда

В Украине количество открытых вакансий более чем вдвое превышает количество зарегистрированных безработных. По состоянию на конец июня работодатели искали около 235 тысяч работников, тогда как официальный статус безработного имели 93 тысячи украинцев. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Государственной службе занятости.

В Украине количество открытых вакансий более чем вдвое превышает количество зарегистрированных безработных.

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Сколько украинцев ищут работу

По состоянию на конец июня 2026 года услугами Государственной службы занятости пользовались 147 тысяч человек. Из них 93 тысячи имели статус зарегистрированного безработного.

Больше всего соискателей работы сейчас находится в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Киевской, Николаевской и Львовской областях.

Где больше всего вакансий

В то же время на «Едином портале вакансий», объединяющем базу Государственной службы занятости и крупнейших украинских сайтов по поиску работы, было размещено 235 тысяч вакансий.

Больше всего предложений сосредоточено:

  • в Киеве — почти треть всех вакансий;
  • во Львовской области — 20,9 тысячи;
  • в Днепропетровской области — 17,8 тысячи;
  • в Киевской области — 15,5 тысячи;
  • в Одесской области — 13,7 тысячи;
  • в Харьковской области — 10,5 тысячи.

Таким образом, на одного зарегистрированного безработного сегодня приходится почти две вакансии, а общий дефицит кадров составляет около 88 тысяч человек.

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Каких работников не хватает

Острый кадровый дефицит наблюдается среди квалифицированных рабочих.

По данным Государственной службы занятости, работодатели в первую очередь ищут:

  • электромонтеров,
  • слесарей,
  • сантехников,
  • электриков,
  • монтеров путей,
  • слесарей аварийно-восстановительных работ,
  • сварщиков,
  • электрогазосварщиков,
  • автослесарей,
  • водителей.

В службе занятости объясняют, что такая ситуация в значительной степени связана с внутренней миграцией населения и перемещением предприятий. Поэтому спрос на работников растет в относительно безопасных регионах страны, тогда как на прифронтовых территориях экономическая активность, напротив, сокращается.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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