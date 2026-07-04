Crédit Agricole запускает собственный стейблкоин в евро

Европейский банк Crédit Agricole объявил о запуске EURXT (EURO eXchange Token), стейблкоина, номинированного в евро . На начальном этапе актив будет доступен только институциональным инвесторам и корпоративным клиентам организации. Об этом говорится в сообщении банка.

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Подробности

Эмитентом выступает дочерняя структура банка Crédit Agricole Caisse d'Epargne Investor Services (CACEIS). Из релиза следует, что EURXT — это токен электронных денег на базе стандарта ERC-20 в сети Ethereum, обеспеченный евро по курсу 1 к 1.

Актив полностью соответствует регламенту MiCAR. В рамках тестового запуска эмитент выпустил ограниченный объем EURXT для подписки на токенизированный фонд денежного рынка UCITS от Amundi.

Стейблкоин призван стать стабильным цифровым расчетным инструментом для новых сценариев использования, в частности, токенизации. На начальном этапе актив будет доступен только ограниченному кругу клиентов банка и определенным институциональным инвесторам.

Резервы стейблкоина на 100% состоят из наличных денег. Они размещены на банковских счетах CACEIS.

«С помощью EURXT мы предоставляем нашим клиентам стабильный и безопасный платежный инструмент, отвечающий последним европейским нормативным требованиям. Таким образом, мы создаем надежную среду для изучения новых инвестиционных подходов, повышения эффективности и подготовки к следующему поколению финансовых услуг», — заявил глава банка Оливье Гавальда.