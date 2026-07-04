Промышленность Украины почти отыграла спад, но энергетика тянет индекс вниз

В мае 2026 года промышленность Украины показала восстановление после апрельского проседания. Общий объем промышленного производства вырос на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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Главным драйвером стала перерабатывающая промышленность, прибавившая 4,6% м/м. Добывающая промышленность выросла еще быстрее — на 5,8% м/м.

В то же время сектор поставки электроэнергии, газа и пара просел на 6,9% м/м. Это связано с сезонным понижением потребления и ремонтными кампаниями.

Майский отскок

После более слабого апреля май стал месяцем догоняющего роста для большинства промышленных секторов. Лучшую динамику показала добывающая отрасль, а переработка обеспечила основной вклад в общий промышленный индекс.

Для экономики это положительный сигнал. Перерабатывающая промышленность чувствительна к внутреннему спросу, логистике, доступности энергии и заказам бизнеса. Ее рост на 4,6% в месяц свидетельствует, что часть предприятий смогла восстановить производственные объемы после предыдущего спада.

Добывающая промышленность также поддержала общую картину. По итогам пяти месяцев его рост объясняется активностью в добыче нефти и газа.

Слабым звеном остается энергетический сектор. Даже с сезонным фактором падение на 6,9% за месяц давит на общий результат промышленности.

Итоги пяти месяцев

За январь-май 2026 промышленность почти вышла на уровень аналогичного периода прошлого года. Общий индекс составил -0,2% за период до периода.

Перерабатывающая промышленность за пять месяцев выросла на 1,5%. Это ускорение по сравнению с показателем за четыре месяца, когда прирост составил 1,3%.

Добывающая промышленность показала рост на 3,8%. Поддержку сектору обеспечила активность в добыче нефти и газа.

Худший результат — в секторе поставок электроэнергии, газа и пара. За пять месяцев он сократился на 13,5%. В то же время, это незначительное улучшение по сравнению с итогами четырех месяцев.

Энергетика тормозит индекс

Текущая статистика показывает, что украинская промышленность находится близко к стабилизации. Переработка уже в плюсе, добывающий сектор также растет, но поврежденная энергетическая инфраструктура до сих пор тянет общий промышленный индекс вниз.

Для компаний это значит неравномерное восстановление. Компании, имеющие стабильный доступ к энергии, сырью и логистике, могут наращивать производство. А бизнес в более энергоемких секторах остается зависимым от ремонтов, атак на инфраструктуру и стоимости резервного питания.

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Как ранее писал Минфин, в 2026 году бизнес неоднократно называл стабильность энергосистемы одним из факторов, поддерживающих деловую активность. Но промышленная статистика показывает обратную сторону: даже в лучшей ситуации с потреблением и ремонтами энергетика еще не восстановилась до уровней прошлого года.

Для экономики в ближайшие месяцы важны будут три фактора: темпы восстановления энергетики, стабильность внутреннего спроса и способность перерабатывающих предприятий удержать майский темп. Если энергетический сектор перестанет оказывать давление на индекс, промышленность может выйти в плюс по итогам первого полугодия.