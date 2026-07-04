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4 июля 2026, 9:44 Читати українською

В Украине усилят контроль за органическими продуктами: кого коснутся новые правила

В Украине был принят новый закон, запрещающий маркировать продукты как «органические», если они не отвечают установленным требованиям. Новые правила должны оградить покупателей от обмана и привести украинский рынок к стандартам ЕС. Об этом сообщает Верховная Рада Украины .

В Украине был принят новый закон, запрещающий маркировать продукты как «органические», если они не отвечают установленным требованиям.

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Закон № 13204−1 Верховная Рада приняла 30 июня. За документ проголосовали 255 народных депутатов. Главная цель — установить четкие правила производства, обращения и маркировки органической продукции.

Что это значит

Теперь надпись «органическая» на упаковке можно будет использовать только при реальном соответствии товара установленным стандартам. Это должно уменьшить количество манипуляций и случаев введения покупателей в заблуждение.

Документ также синхронизирует законодательство Украины с современными нормами Европейского Союза. Для агросектора это означает новые прозрачные правила работы и более жесткий государственный контроль.

Отдельно закон предусматривает ужесточение надзора за производителями. Это позволит быстрее выявлять нарушения и убирать с рынка продукцию с ложной маркировкой.

В парламенте считают, что новые правила откроют для украинской органики доступ на премиальные международные рынки. Также ожидается привлечение новых инвестиций и создание дополнительных рабочих мест в сельском хозяйстве.

Реформа является частью адаптации Украины к Европейскому зеленому курсу и способствует развитию экологического производства и сохранению биоразнообразия.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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