Украинская ИИ-система «Маричка» будет помогать командирам принимать решение за минуты

Центральный научно-исследовательский институт Вооруженных сил Украины презентовал «интеллектуально-информационную систему «Маричка». Закрытая нейросеть будет помогать военным командирам быстрее принимать решения. Об этом сообщил начальник института Юрий Клят, пишет «Суспільне».

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Как будет работать система

По его словам, чтобы принять решение, командиры полков или бригад, по нормативам, тратят от шести до 12 часов и прорабатывают около 20 документов. Украинская ИИ-система снизит это время до минут.

«Система, по аналогу ChatGPT, позволяет централизованно собрать информацию, рассчитать соотношение боевых потенциалов и смоделировать возможные варианты действий. Окончательное решение останется за командиром», — отметил Клят.

Система сможет:

собирать, обрабатывать и верифицировать данные;

автоматически рассчитывать соотношение сил и средств;

рассчитывать действия, ресурсы и потери;

моделировать обстановку на интерактивной карте;

информировать об изменениях в обстановке.

Название системы выбрали в честь патриотического украинского женского имени. По словам представителей института, во время тестирования «Маричка» выполнила задание на тестовых данных.

Разработчики продолжат тестировать и обучать нейросети, защитят каналы информации и загрузят в систему приказы и документы с грифами «ДСК» (для служебного пользования — ред.) и «секретно». Следующий шаг — работа системы с высшими грифами. Характеристики Марички по соображениям безопасности не разглашают.

«Маричка» будет способствовать улучшению и повышению эффективности работы командира и в целом командного пункта уровня бригада, армейского корпуса, группировки войск" — подчеркнул Клят.

Заместитель главнокомандующего ВСУ Андрей Лебеденко отметил, что элементы ИИ уже есть в дронах и системах управления некоторыми видами вооружений, поэтому новая нейросеть поможет ускорить процесс обработки информации и принятия решений.

«В дроне есть искусственный интеллект. В системе, которая управляет оружием или радаром, есть уже элементы искусственного интеллекта. И есть система, которая собирает информацию и планирует ее. Это позволит исключительно ускорить процесс обработки информации, управления войсками и оружием на поле боя», — отметил он.